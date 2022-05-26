Росія хотіла через КСУ легалізувати Януковича, — Данілов (відео)

Процес легалізації, стверджує секретар РНБО, планували провести через ОАСК та ексглаву Конституційного суду Олександра Тупицького. І додав, що влада України знала про плани Кремля.

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Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький мав наміри виправдати колишнього президента України Віктора Януковича за його злочини під час виконання своїх обов'язків. Про це в інтерв'ю телеканалу "24" повідомив голова Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За словами Данілова, представники української влади знали про початковий план Кремля легітимізувати четвертого президента України через суди, тому зробили кроки щодо припинення цього сценарію.

"Ми почали готуватися до війни з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького. У Російської Федерації був такий собі проект повернення Януковича через юридичну площину. Через наші суди, через наш ОАСК, який у грудні минулого року отримав заяву від пана Януковича, який протягом останніх 8 років не має до нашої країни жодного стосунку, але наші суди приймають цю заяву, і в січні вже цього року призначають додатковий розгляд справи: наступний крок — рішення Конституційного суду на чолі з паном Тупицьким, якого вони дуже швидко туди завели, реабілітувати пана Януковича. Усі їхні плани були нам зрозумілі", — розповів він.

Нагадаємо, раніше глава РНБО Олексій Данілов заявляв, що Угорщина знала про плани Путіна і хотіла забрати частину України. Тоді секретар РНБО попередив владу Угорщини про наслідки за посягання на території України, які настануть після повномасштабної війни з РФ. Прессекретар прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач тоді спростував цю заяву, але зазначив, що його держава не змінить свого негативного рішення щодо постачання зброї Україні.

Також повідомлялося, що Янукович та його команда у лютому приїжджали в Україну. Передбачалося, що Кремль керуватиме Україною за допомогою колишніх членів Партії регіонів. При цьому тимчасовим президентом хотіли зробити Олега Царьова.