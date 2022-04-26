Янукович і його команда у лютому приїжджали в Україну, — експерт

Передбачалося, що Кремль керуватиме Україною за допомогою колишніх членів Партії регіонів. При цьому тимчасовим президентом хотіли зробити Олега Царьова.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У вівторок, 26 квітня, київський блогер Юрій Романенко опублікував допис, в якій розповів, що експрезидент України Віктор Янукович разом зі своєю політичною командою приїжджав у Київську область у той час, коли після початку активної фази російсько-української війни ця територія деякий час перебувала під окупацією. Про це блогер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Романенко нагадав, що, згідно із західними розвідданими, Кремль планував керувати Україною за допомогою маріонеткового уряду.

"28 лютого, після захоплення Сухолуччя та Іванівського району в цілому, з Мозиря привезли Януковича, Клюєва, Якименка, Табачника, Царьова та інших потвор з уряду Януковича та регіоналів <…> Вони жили в Сухолуччі в мисливському будиночку Януковича і готувалися з 10 березня займати у Києві кабінети", — йдеться у повідомленні.

Після повернення до Києва Янукович мав би як "легітимний президент" ухвалити три укази:

1. Про скасування всіх законів, затверджених у 2014-2022 рр.

2. Про розпуск Верховної ради та призначення дострокових парламентських і президентських виборів.

3. І про свій "відхід" із посади президента.

Відповідно до такого сценарію, роль голови ВР в. о. президента повинен був виконувати ексглава фракції "регіоналів" Олег Царьов.

Керівництво РФ та кремлівська агентура в Україні не сумнівалися, що захоплення влади в Україні пройде за наміченим планом. Події розгорнулися інакше — і Янукович із співтоваришами між 15 та 20 березня знову був змушений втекти в Росію, як і в 2014-му.

Відповідальним за невдалу авантюру Кремль зробив Олександра Якименка, який очолював СБУ за часів президента Віктора Федоровича.

"Якименко брав гроші в ФСБ, а також у Курченка, переконував Кремль, у тому, що в нього всього під контролем, і його сітка буде здатна забезпечити перехоплення влади за підтримки Росії", — пояснив блогер.

Після того, як ставка на стару гвардію Януковича провалилася, Кремль звернув цей проєкт — і команда президента-втікача України більше не потрапляє в об'єктиви російських держканалів.

Раніше Фокус повідомляв, що Віктор Янукович пропонував Зеленському капітулювати та піти на мирову з РФ. За словами Януковича, президент України під час передвиборчої кампанії обіцяв зупинити війну в Україні, тож тепер йому потрібно намагатися укласти мирову угоду з Росією.