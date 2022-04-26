Янукович и его команда в феврале приезжали в Украину, - эксперт

Предполагалось, что Кремль будет управлять Украиной при помощи бывших членов "Партии регионов". При этом временным президентом хотели сделать Олега Царева.

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Во вторник, 26 апреля киевский блогер Юрий Романенко опубликовал пост, в котором рассказал, что экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своей политической командой приезжал в Киевскую область в то время, когда после начала активной фазы российско-украинской войны эта территория некоторое время находилась под оккупацией. Об этом блогер сообщил на своей странице в Facebook.

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Романенко напомнил, что, согласно западным разведданным, Кремль планировал руководить Украиной посредством марионеточного правительства.

"28 февраля, после захвата Сухолучья и Ивановского района в целом, из Мозыря привезли Януковича, Клюева, Якименко, Табачника, Царева и прочих уродов из правительства Януковича и регионалов <…> Они жили в Сухолучье в охотничьем домике Януковича и готовились с 10 марта занимать в Киеве кабинеты", — говорится в сообщении.

По возвращении в Киев Янукович должен был бы в качестве "легитимного президента" принять три указа:

1. Об отмене всех законов, утвержденных в 2014-2022 гг.

2. О роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских и президентских выборов.

3. И о своем "уходе" с поста президента.

Согласно такому сценарию, роль главы ВР и.о. президента должен был выполнять экс-глава фракции "регионалов" Олег Царев.

Руководство РФ и кремлевская агентура в Украине не сомневались, что захват власти в Украине пройдет по намеченному плану. События развернулись иначе — и Янукович сотоварищи между 15 и 20 марта вновь был вынужден бежать в Россию, как и в 2014-м.

Ответственным за неудавшуюся авантюру Кремль сделал Александра Якименко, в бытность президентом Виктора Федоровича возглавлявшего СБУ.

"Якименко брал деньги у ФСБ, а также у Курченко, убеждал Кремль, в том, что у него всего под контролем, и его сетка будет способна обеспечить перехват власти при поддержке России", — пояснил блогер.

После того, как ставка на старую гвардию Януковича провалилась, Кремль свернул этот проект — и команда беглого президента Украины больше не попадает в объективы российских госканалов.

Ранее Фокус сообщал, что Виктор Янукович предлагал Зеленскому капитулировать и пойти на мировую с РФ. Со слов Януковича, президент Украины во время предвыборной кампании обещал остановить войну в Украине, поэтому теперь ему нужно пытаться заключить мировое соглашение с Россией.