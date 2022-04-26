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Политика Российско-украинская война

Янукович и его команда в феврале приезжали в Украину, - эксперт

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Виктор Янукович,
Фото: Слово и Дело | Виктор Янукович

Предполагалось, что Кремль будет управлять Украиной при помощи бывших членов "Партии регионов". При этом временным президентом хотели сделать Олега Царева.

Во вторник, 26 апреля киевский блогер Юрий Романенко опубликовал пост, в котором рассказал, что экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своей политической командой приезжал в Киевскую область в то время, когда после начала активной фазы российско-украинской войны эта территория некоторое время находилась под оккупацией. Об этом блогер сообщил на своей странице в Facebook.

Романенко напомнил, что, согласно западным разведданным, Кремль планировал руководить Украиной посредством марионеточного правительства.

"28 февраля, после захвата Сухолучья и Ивановского района в целом, из Мозыря привезли Януковича, Клюева, Якименко, Табачника, Царева и прочих уродов из правительства Януковича и регионалов <…> Они жили в Сухолучье в охотничьем домике Януковича и готовились с 10 марта занимать в Киеве кабинеты", — говорится в сообщении.

По возвращении в Киев Янукович должен был бы в качестве "легитимного президента" принять три указа:

1. Об отмене всех законов, утвержденных в 2014-2022 гг.

2. О роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских и президентских выборов.

3. И о своем "уходе" с поста президента.

Согласно такому сценарию, роль главы ВР и.о. президента должен был выполнять экс-глава фракции "регионалов" Олег Царев.

Руководство РФ и кремлевская агентура в Украине не сомневались, что захват власти в Украине пройдет по намеченному плану. События развернулись иначе — и Янукович сотоварищи между 15 и 20 марта вновь был вынужден бежать в Россию, как и в 2014-м.

Ответственным за неудавшуюся авантюру Кремль сделал Александра Якименко, в бытность президентом Виктора Федоровича возглавлявшего СБУ.

"Якименко брал деньги у ФСБ, а также у Курченко, убеждал Кремль, в том, что у него всего под контролем, и его сетка будет способна обеспечить перехват власти при поддержке России", — пояснил блогер.

После того, как ставка на старую гвардию Януковича провалилась, Кремль свернул этот проект — и команда беглого президента Украины больше не попадает в объективы российских госканалов.

Ранее Фокус сообщал, что Виктор Янукович предлагал Зеленскому капитулировать и пойти на мировую с РФ. Со слов Януковича, президент Украины во время предвыборной кампании обещал остановить войну в Украине, поэтому теперь ему нужно пытаться заключить мировое соглашение с Россией.