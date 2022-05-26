Россия хотела через КСУ легализовать Януковича, — Данилов (видео)

Процесс легализации, утверждает секретарь СНБО, планировали провести через ОАСК и экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого. И добавил, что власти Украины знали о планах Кремля.

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Экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий имел намерения оправдать бывшего президента Украины Виктора Януковича за его преступления в период выполнения своих обязанностей. Об этом в интервью телеканалу "24" сообщил глава Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам Данилова, представители украинской власти знали о первоначальном плане Кремля легитимизировать четвертого президента Украины через суды, поэтому предприняли шаги по пресечению этого сценария.

"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого. У Российской Федерации был такой себе проект возвращения Януковича через юридическую площадь. Через наши суды, через наш ОАСК, который в декабре прошлого года получил заявление от господина Януковича, который в последние 8 лет не имеет к нашей стране никакого отношения. Но наши суды принимают это заявление, и в январе уже этого года назначают дополнительное рассмотрение дела. Следующий шаг — решение Конституционного суда во главе с господином Тупицким, которого они очень быстро туда завели, реабилитировать господина Януковича. Все их планы были нам понятны", — рассказал он.

Напомним, ранее глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать часть Украины. Тогда секретарь СНБО предупредил власти Венгрии о последствиях за посягательство на территории Украины, которые наступят после полномасштабной войны с РФ. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Золтан Ковач тогда опроверг это заявление, но отметил, что его государство не изменит своего отрицательного решения о поставках оружия Украине.

Также сообщалось, что Янукович и его команда в феврале приезжали в Украину. Предполагалось, что Кремль будет управлять Украиной при помощи бывших членов "Партии регионов". При этом временным президентом хотели сделать Олега Царева.