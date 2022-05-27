Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск, — Офис генпрокурора

По данным правоохранителей, скрываясь от суда по старому делу о подкупе свидетеля, в марте Александр Тупицкий незаконно пересек границу и теперь находится в Австрии.

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Подольский районный суд Киева 27 мая объявил в международный розыск бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, сообщает Офис генерального прокурора. Экс-судью обвиняют в совершении нескольких правонарушений против правосудия. В розыск его объявили, что как Тупицкий систематически уклоняется от суда.

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"17 марта обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области", — говорится в сообщении.

По этому факту открыли отдельное уголовное производство. По данным следствия, сейчас Тупицкий находится в Австрии.

В прокуратуре напомнили, что обвинительный акт в отношении бывшего судьи направили в Подольский суд 25 мая 2021 года. Тупицкого подозревают в том, что в октябре 2018 года он подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал неправдивые свидетельства по делу о незаконном завладением активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод". Тупицкий действовал в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который также находится в розыске.

Кроме того, по данным следствия, в 2018 – 2019 годах обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры заведомо ложные показания.

Какое наказание грозит Александру Тупицкому

По статье 384 УК "введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа" Тупицкому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

По статье 386 УК "воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения" предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев.

В конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ, однако тот продолжал ходить на работу и получать зарплату.

26 мая секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Александр Тупицкий намеревался оправдать экс-президента Виктора Януковича за его преступления.