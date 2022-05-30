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"Дотисли": Порошенко з третьої спроби виїхав із України

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Фото: eurosolidarity | Порошенко братиме участь у саміті Європейської народної партії з 31 травня по 1 червня

П'ятий президент вирушив до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Його соратники назвали "правовим беззаконням" заборону на перетин кордону.

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" (ЄС) Петро Порошенко виїхав до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Про це написав у Facebook депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.

"Дотисли. Порошенка випустили… Влада зрозуміла, що правове беззаконня з безпідставною забороною перетинати кордон грубо суперечить задекларованій євроінтеграції", — зазначив політик.

Рух України в Євросоюз і НАТО, за його словами, є головною метою всієї України, і поділ у цих питаннях на владу й опозицію піде на шкоду державі, вважає Ар'єв.

Джерела видання "Української правди" в правоохоронних органах розповіли, що Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Лідер ЄС публічно не коментував факт виїзду в Європу.

Пресслужба "Європейської солідарності" продублювала повідомлення Ар'єва та вказала, що Порошенко братиме участь у засіданні конгресу та на саміті Європейської народної партії з 31 травня по 1 червня.

Нагадаємо, що вранці 30 травня Порошенко пояснював главі держави Володимиру Зеленському мету виїзду з України. У Роттердамі на саміті, за його твердженнями, вирішуватимуть перспективи посилення санкцій проти РФ, повоєнне відновлення України та надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Держприкордонслужба України вперше не випустила Петра Порошенка за кордон 27 травня, цього дня він хотів вирушити на Парламентську асамблею НАТО в складі української делегації за рішенням українського парламенту.

Лідер "Євросолідарності" вдруге намагався виїхати в Європу через той самий пункт пропуску, "Українська правда" писала, що Порошенко показував прикордонникам диппаспорт.