"Дотисли": Порошенко з третьої спроби виїхав із України

П'ятий президент вирушив до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Його соратники назвали "правовим беззаконням" заборону на перетин кордону.

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П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" (ЄС) Петро Порошенко виїхав до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Про це написав у Facebook депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.

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"Дотисли. Порошенка випустили… Влада зрозуміла, що правове беззаконня з безпідставною забороною перетинати кордон грубо суперечить задекларованій євроінтеграції", — зазначив політик.

Рух України в Євросоюз і НАТО, за його словами, є головною метою всієї України, і поділ у цих питаннях на владу й опозицію піде на шкоду державі, вважає Ар'єв.

Джерела видання "Української правди" в правоохоронних органах розповіли, що Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Лідер ЄС публічно не коментував факт виїзду в Європу.

Пресслужба "Європейської солідарності" продублювала повідомлення Ар'єва та вказала, що Порошенко братиме участь у засіданні конгресу та на саміті Європейської народної партії з 31 травня по 1 червня.

Нагадаємо, що вранці 30 травня Порошенко пояснював главі держави Володимиру Зеленському мету виїзду з України. У Роттердамі на саміті, за його твердженнями, вирішуватимуть перспективи посилення санкцій проти РФ, повоєнне відновлення України та надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Держприкордонслужба України вперше не випустила Петра Порошенка за кордон 27 травня, цього дня він хотів вирушити на Парламентську асамблею НАТО в складі української делегації за рішенням українського парламенту.

Лідер "Євросолідарності" вдруге намагався виїхати в Європу через той самий пункт пропуску, "Українська правда" писала, що Порошенко показував прикордонникам диппаспорт.