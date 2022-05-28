"Їхав у відрядження від ВР". Прикордонники не випустили Порошенка з України: що відомо

Експрезидент намагався перетнути кордон у Львівській області. В "Європейській солідарності" кажуть, що має дозвіл від Руслана Стефанчука.

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Колишньому президенту Петру Порошенку не дозволили виїхати з України в закордонне відрядження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

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За її словами, Держприкордонслужба "без пояснення" причин зупинила Петра Порошенка на пункті пропуску "Рава-Руська" у Львівській області. Видання "Українська правда" за словами співробітника прикордонної служби пише, що Петро Порошенко справді був на території контрольно-пропускного пункту 27 травня близько 23:45.

Народний депутат Олег Синютка стверджує, що прикордонники отримали вказівку не пропускати експрезидента від вищого державного керівництва:

"Я переконаний, що вказівка цим прикордонникам надійшла з найвищих кабінетів влади. Бо хто може сьогодні не визнавати Розпорядження Голови Верховної Ради про офіційну делегацію, офіційно зареєстровану, офіційно підписану, яка має відповідний номер?"

Ірина Геращенко пише, що Петро Порошенко має вирушити за кордон у дипломатичне відрядження як член офіційної делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї НАТО у Вільнюсі. Вона опублікувала розпорядження, підписане речником українського парламенту Русланом Стефанчуком і додала, що склад делегації затвердив Комітет закордонних справ. У документі йдеться, що його затверджено на підставі рішень Комітету з питань зовнішньої політики від 13 травня 2022 року.

"Прикордонники на пункті перетину "Рава Руська" несли якусь нісенітницю про "підроблене або скасоване розпорядження", хоча всіх інших депутатів, чи інспекторів-слуг курортів Італії від "ОПЗЖ", що вивозять коштовності, випускають із країни без жодних проблем", — наголосила Ірина Геращенко. — Керівництво фракції ЄС весь вечір намагалося зв'язатися з головою ВР, щоб зрозуміти, що відбувається, проте він не вийшов на контакт".

Парламентар припустила, що в Україні існують "чорні списки" політиків, яким не дозволяють виступати на єдиному телемарафоні, а тепер ще й не випускають за кордон. На думку представниці "ЄС", відбувається "сегрегація депутатів щодо партійної приналежності".

Напередодні партія "Європейська Солідарність" анонсувала, що 29-30 травня 2022 року Петро Порошенко має взяти участь у щорічному засіданні ПА НАТО, а також зустрітися із представниками Литви, депутатами країн-членів Північноатлантичного Альянсу та Європейського парламенту. Пізніше, 31 травня та 1 червня лідер партії планував взяти участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП) у Роттердамі, ключовою темою якого стане війна в Україні.

Ще 5 травня "Європейська солідарність" на своєму сайті писала, що Петро Порошенко отримав запрошення на Конгрес від Президента Європейської народної партії Дональда Туска. В межах заходу планують обрати нових керівників ЄНП, а також обговорити надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу, її підтримку в боротьбі з Росією та запровадження жорсткіших санкцій проти Москви.

[ + – ] Петро Порошенко на прикордонному пункті пропуску "Рава Руська" 27 травня Фото: Страна

Телеграм-канал "Політика Країни" з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що Петро Порошенко прибув до "Рави Руської" в оточенні п'яти осіб і надав документи з Верховної Ради:

"Однак прикордонники так і не змогли встановити справжність наданих документів, тому що не зчитувався Qr-код. Дві години Порошенка та делегацію протримали на кордоні, після чого вони самостійно поїхали у зворотному напрямку".

23 травня народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук дав свідчення проти Петра Порошенка. Він розповів на камеру, що експрезидент причетний до приватизації трубопроводу "Самара — Західний напрямок" та купівлі вугілля з ОРДЛО.

Партія "Європейська Солідарність" в офіційній заяві заперечує звинувачення на адресу Петра Порошенка. Офіційна позиція політсили: Віктор Медведчук "рятує свою шкуру" та влаштовує інформаційну диверсію на користь Росії.