"Рятує свою шкуру": у Порошенка відреагували на звинувачення Медведчука

У партії експрезидента вважають, що слова Медведчука є "інформаційною диверсією" на користь Росії.

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Партія "Європейська солідарність" опублікувала заяву, в якій заступилася за свого лідера — експрезидента Петра Порошенка. У заяві наголошується, що висловлювання підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука на адресу Порошенка — очевидна інформаційна диверсія на користь країни-агресора, оскільки лише їй вигідно порушення внутрішньополітичної єдності України.

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"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" що завгодно про будь-кого, — зазначають у "Європейській солідарності". Це далеко не перші "сенсаційні" свідчення проти Порошенка, їх уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх із суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення у кращі умови перебування та обіцянки обміну".

Партія також розкритикувала СБУ, яка "монтує яскраві політично мотивовані ролики" замість того, щоб розслідувати справи щодо колаборантів серед деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради.

"Окремі представники влади, наприклад, Баканов (глава СБУ) і Татаров (заступник голови Офісу президента), у надзвичайно складний момент на фронті вдаються до відверто шкідницьких дій — порушують принцип внутрішньополітичної єдності", — наголосили у заяві. — Ми й надалі наполягаємо на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна. Сьогодні ж маємо спільно працювати на перемогу".

Водночас автори заяви все ж таки не втрималися від критики влади, адресувавши їй кілька питань.

"Як могло статися, що державний зрадник Медведчук став для неї джерелом достовірної інформації, а ведучі його каналів — учасниками патріотичного телемарафону? — сказано у заяві. — Чому з його соратників із колишньої ОПЗЖ влада формує лояльну до себе парламентську групу замість розслідування? Чому окремі чинні депутати з провладних груп і "Слуги народу" прямо колаборують із ворогом? Нас уже не здивує, якщо до справи проти Порошенка будуть долучені свідчення Путіна".

У чому Медведчук звинуватив експрезидента

23 травня СБУ опублікувала відео, на якому народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення проти Петра Порошенка у справах про незаконну приватизацію трубопроводу "Самара — Західний напрямок" і купівлю вугілля з непідконтрольних українському уряду територій Донецької і Луганської областей.

Медведчук заявив, що питанням приватизації труби він почав займатися "на прохання Порошенка". У 2016 році Порошенко, враховуючи контакти та зв'язки Медведчука з керівництвом РФ, звернувся до нього з проханням посприяти купівлі державної компанії "Прикарпатзахідтрансу", яка володіє трубопроводом "Самара — Західний напрямок". Через цей об'єкт здійснювалося постачання дизельного палива в Україну та Європу. За словами затриманого політика, щоб труба вийшла з державної власності, необхідно було вжити низку дій. Зокрема, на суд, який заперечував переведення труби у власність компанії "Транснефть", чинився тиск.

Віктор Медведчук заявив також, що Порошенко витратив на покупку труби $23 млн — ці кошти виводилися через фіктивні договори. З травня 2018 по травень 2019 року цей об'єкт приніс майже вдвічі більше грошей — приблизно $41-42 млн.

Медведчук дав свідчення і щодо незаконного придбання вугілля з ОРДЛО замість південноафриканського. Він стверджує, що в схемі, що діяла наприкінці 2014 — на початку 2015 року, "була задіяна фактично вся верхівка державного апарату". Вона побудувала систему, за якої вугілля надходило з Донбасу на вигідних умовах для реалізації в Україні.

Адвокат Петра Порошенка Головань у коментарі "Суспільному" заявив, що слова Медведчука про причетність п'ятого президента до виведення з держвласності нафтопроводу та закупівлі вугілля у ОРДЛО не відповідають дійсності. Головань також назвав оприлюднення свідчень "піар-акцією СБУ", адже, за його словами, справою має займатись Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької і Луганської областей. Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн грн.

12 квітня стало відомо про затримання українського нардепа, кума президента Росії Віктора Медведчука. Медведчук втік з-під домашнього арешту за три дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.