"Спасает свою шкуру": у Порошенко отреагировали на обвинения Медведчука

В партии экс-президента считают, что слова Медведчука являются "информационной диверсией" в интересах России.

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Партия "Европейская солидарность" опубликовала заявление, в котором вступилась за своего лидера — экс-президента Петра Порошенко. В заявлении подчеркивается, что высказывания подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука в адрес Порошенко – очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, поскольку только ей выгодно нарушение внутриполитического единства Украины.

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"Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно про кого угодно, — отмечают в "Европейской солидарности". Это далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена".

Партия также раскритиковала СБУ, которая "монтирует яркие политически мотивированные ролики" вместо того, чтобы расследовать дела о коллаборантов из числа некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады.

"Отдельные представители власти, например, Баканов (глава СБУ) и Татаров (замглавы Офиса президента), в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства", — подчеркнули в заявлении. — Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться в повестку может не раньше, чем завершится война. Сегодня же должны совместно работать на победу".

При этом авторы заявления все же не удержались от критики власти, адресовав ей несколько вопросов.

"Как могло случиться, что государственный изменник Медведчук стал для нее источником достоверной информации, а ведущие его каналов – участниками патриотического телемарафона? — сказано в заявлении. — Почему из его соратников из бывшей ОПЗЖ власти формируют лояльную к себе парламентскую группу вместо расследования? Почему отдельные действующие депутаты из провластных групп и "Слуги народа" прямо коллаборируют с врагом? Нас уже не удивит, если к делу против Порошенко будут приобщены показания Путина".

В чем Медведчук обвинил экс-президента

23 мая СБУ опубликовала видео, на котором народный депутат Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко по делам о незаконной приватизации трубопровода "Самара — Западное направление" и покупке угля с неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Медведчук заявил, что вопросом приватизации трубы он начал заниматься "по просьбе Порошенко". В 2016 году Порошенко, учитывая контакты и связи Медведчука с руководством РФ, обратился к нему с просьбой посодействовать покупке государственной компании "Прикарпатзападтранса", которая владеет трубопроводом "Самара — Западное направление". Через этот объект осуществлялись поставки дизельного топлива в Украину и Европу. По словам задержанного политика, чтобы труба вышла из государственной собственности, необходимо было предпринять ряд действий. В частности, на суд, который оспаривал перевод трубы в собственность компании "Транснефть", оказывалось давление.

Виктор Медведчук заявил также, что Порошенко потратил на покупку трубы $23 млн — эти средства выводились через фиктивные договоры. С мая 2018-го по май 2019-го года этот объект принес почти в два раза больше денег — около $41-42 млн.

Медведчук дал показания и по поводу незаконной покупки угля из ОРДЛО вместо южноафриканского. Он утверждает, что в схеме, действовавшей в конце 2014 — начале 2015 года, "была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата". Она выстроила систему, при которой уголь поступал с Донбасса на выгодных условиях для реализации в Украине.

Адвокат Петра Порошенко Головань в комментарии "Суспільному" заявил, что слова Медведчука о причастности пятого президента к выводу из госсобственности нефтепровода и закупке угля у ОРДЛО не соответствуют действительности. Головань также назвал обнародование показаний "пиар-акцией СБУ", ведь, по его словам, делом должно заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним, 20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Служба безопасности Украины утверждает, что из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн грн.

12 апреля стало известно о задержании украинского нардепа, кума президента России Виктора Медведчука. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста через три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину.