Медведчук дав свідчення проти Порошенка (відео)

За словами кума Путіна, п'ятий президент очолив схеми приватизації українського газопроводу та купівлі вугілля з окупованих територій Донбасу.

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Затриманий Службою безпеки України народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка у справах про незаконну приватизацію трубопроводу "Самара — Західний напрямок" і купівлю вугілля з непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей. Відповідне відео СБУ опублікувала у понеділок, 23 травня.

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"Більшість усіх цих подій пов'язана безпосередньо з тоді чинним, починаючи з 2014 по 2019 рік, президентом України Петром Олексійовичем Порошенком. Звичайно, це робилося завжди на прохання пана Порошенка. Ви уявляєте скільки разів мені хотілося сказати: "Та ні, шановний", — сказав Медведчук.

Політик додав, що питанням приватизації труби він почав займатися "на прохання Порошенка": "І якби сказали, що це труба Порошенка (а не Медведчука), це більше пасувало б". Нардеп повідомив, що у 2016 році Порошенко, враховуючи контакти та зв'язки Медведчука з керівництвом РФ, звернувся до нього з проханням посприяти купівлі державної компанії "Прикарпатзахідтрансу", яка володіє трубопроводом "Самара — Західний напрямок". Через цей об'єкт здійснювалося постачання дизеля в Україну та Європу.

"Він звернувся до мене, щоб я переговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, щоб "Транснефть" змогла продати цю трубу і для того, щоб можна було викупити цю трубу, як потім з'ясувалося, паном Порошенком", — сказав Медведчук.

Затриманий СБУ політик зазначив, що для того, щоб труба вийшла з державної власності, необхідно було вжити низку дій. Зокрема, на суд, який заперечував переведення труби у власність компанії "Транснефть", чинився тиск.

"Тут пан Порошенко вирішував усі питання як судової системи, так і питання адміністративних органів через можливості президентської посади й адміністративного впливу. Суди, прокуратура, антимонопольний комітет, Фонд держмайна — всі вони ухвалювали рішення, звичайно потрібні для особистих інтересів президента Порошенка", — додав нардеп.

За словами Медведчука, Порошенко витратив на покупку труби 23 мільйони доларів — ці кошти виводилися через фіктивні договори. З травня 2018-го по травень 2019-го цей об'єкт приніс майже вдвічі більше грошей — приблизно 41-42 млн доларів, додав нардеп.

"Це ще раз підкреслює, що адміністративний апарат, суди, прокуратура й інші державні органи були задіяні Порошенком недаремно. Про те, що саме він контролював прокачування дизеля трубою свідчить і те, що дії з прокачування припинилися в травні 2019 року, тобто, після закінчення президентських повноважень пана Порошенка" — сказав політик.

Дав Медведчук свідчення і з приводу провадження щодо незаконного придбання вугілля з ОРДЛО замість південноафриканського палива. У цій схемі, яка діяла наприкінці 2014 — на початку 2015 року, за словами затриманого політика, "була задіяна фактично вся верхівка державного апарату"

"Починаючи з президента закінчуючи міністрами, правоохоронцями та тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему щодо можливості закупівлі цього вугілля і постачання його в Україну… Порошенко за допомогою своїх підлеглих, таких як (Володимир) Демчишин, (тодішній нардеп Ігор) Кононенко, (глава НБУ Валерія) Гонтарева, правоохоронці, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, вибудовували систему, за якої це вугілля має надходити з Донбасу на вигідних умовах і реалізовуватися в Україні", — додав Медведчук.

Далі політик розповів, що за сприяння Кононенка у схемі був задіяний бізнесмен Сергій Кузяра, а Демчишин обійняв посаду міністра енергетики "як наближена людина Порошенка". До нього посаду обіймав Продан, який був не згоден зі схемою закупівлі палива в ОРДЛО "та відстоював схему купівлі південноафриканського вугілля, яка була системною на той час в Україні, й на думку фахівців та експертів, була вигіднішою, якіснішою для споживання в Україні".

"А саме за допомогою президента України, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ тиснули на керівника Мінпаливенерго (Міністерства енергетики та вугільної промисловості — ред.), "Укрінтеренерго" (Володимира) Зіневича, дійшло до арешту, проводили у нього обшуки — з однією метою "Необхідне було припинення поставок південноафриканського вугілля. Це завдання, яке стояло перед правоохоронцями, це завдання, яке виконували за вказівкою президента Порошенка", — розповів Медведчук.

Також, за словами нардепа, тодішній голові Національного банку України Валерії Гонтаревій було доручено відкрити рахунки у непідконтрольних Донецьку та Луганську, щоб проводити безготівкову оплату за вугілля з тимчасово окупованих територій. Однак вона це робити відмовилася, тому платити довелося готівкою, яку в ОРДЛО тоді перевозила СБУ.

"У цьому була моя роль — те, що стосувалося, РФ та керівництва РФ, де потрібна була моя допомога, в окремих домовленостях, які могли б забезпечити реалізацію поставок вугілля з ініціативи Порошенка та тих людей з державного апарату, які цим займалися. І, тому, розповівши це, я аж ніяк не розраховував, що до мене має змінитись у когось думка. Я просто хотів, щоб ці факти, хоч і нечисленні, про те, чим займався пан Порошенко, будучи президентом України, стали відомі", — резюмував Медведчук.

Адвокат Петра Порошенка Головань у коментарі "Суспільному" заявив, що слова Медведчука про причетність п'ятого президента до виведення з держвласності нафтопроводу та закупівлі вугілля у ОРДЛО не відповідають дійсності. Головань також назвав оприлюднення свідчень "піар-акцією СБУ", адже, за його словами, справою має займатись Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Державне бюро розслідувань підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму в провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними з цього провадження також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

11 квітня адвокат Порошенко повідомив, що в його клієнта закінчився термін запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Докладніше про те, в чому звинувачується Порошенко, читайте у матеріалі Фокусу.