У Порошенка закінчився термін запобіжного заходу в справі про держзраду

За словами адвоката нардепа Ігоря Голованя, суд не продовжував запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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У п'ятого президента України Петра Порошенка, якого звинувачують у державній зраді в справі про постачання вугілля з ОРДЛО, минув термін запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Про це заявив адвокат народного депутата від "Європейської солідарності" Ігор Головань.

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За його словами, суд не продовжував запобіжний захід для обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка.

Таким чином, як наголосив Ігор Головань, особисте зобов'язання для п'ятого президента перестало діяти.

"Термін запобіжного заходу минув", — підкреслив адвокат Петра Порошенка та зазначив, що факт припинення дії особистого зобов'язання також підтвердила голова Офісу генпрокурора України Ірина Венедіктова.

Зазначимо, що 22 березня видання "Українська правда" опублікувало інтерв'ю з генеральним прокурором, під час якого обговорювалася "вугільна справа" п'ятого президента. Ірина Венедіктова запевняла журналістів, що розслідування, незважаючи на повномасштабну війну, продовжується.

Генпрокурорка стверджувала, що Петро Порошенко через мобілізаційний вік не зможе виїхати за межі України, і зараз не найкращий час для політичних питань.

"У нас зараз є ворог, яким треба займатися. Справа вугільна в стані розслідування, і вона нікуди не зникла. Динаміка розслідування, звичайно ж, знизилася, тому що всі ресурси людські кинуті на воєнні злочини", — повідомляла Венедіктова в інтерв'ю "Українській правді".

За рішенням Печерського районного суду Києва Петро Порошенко зобов'язаний був здати свої закордонні паспорти. Політику заборонили виїжджати за межі Києва та Київської області, а також без відома прокурорів міняти місце проживання.

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Нагадаємо, 20 грудня 2021 року п'ятому президенту Петру Порошенку повідомили про підозру в скоєнні державної зради в справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Щодо "вугільного провадження" також проходять нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній голова Міненерго Володимир Демчишин.

Обвинувачений у держзраді Петро Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 року – в аеропорту "Жуляни" політика зустрічали сотні прихильників. 19 березня Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокурорів і обрав п'ятому президентові запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.