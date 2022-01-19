Суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання

Таким чином, суд не задовольнив клопотання сторони звинувачення.

Печерський районний суд Києва застосував до п'ятого президента України Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це стало відомо з трансляції засідання в середу, 19 січня.

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Таким чином, суд не задовольнив клопотання сторони звинувачення.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко також повідомив, що Печерський райсуд Києва заарештував майно Петра Порошенка та його дружини Марини.

Справа Порошенка: передісторія

Нагадаємо, у грудні минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей. Як стверджує Служба безпеки України (СБУ), через схеми, у яких брав участь нардеп, проросійські бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними з цього провадження також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

Раніше, 6 січня, суд заарештував усі активи та майно політика.

17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави та взяв участь у мітингу на його підтримку, який пройшов поряд з аеропортом "Жуляни". Далі нардеп попрямував до Печерського районного суду Києва для участі в засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу. Проте того дня, майже через 12 годин слухань, суддя Олексій Соколов оголосив перерву до середи, 19 січня.

При цьому 18 січня, за даними ЗМІ, суддя все ще перебував у нарадчій кімнаті.

Також Фокус писав про те, що за кілька годин до початку засідання 19 січня під будівлею суду відбулися сутички між правоохоронцями та соратниками Порошенка.