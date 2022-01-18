Суддя у справі Порошенка все ще перебуває у дорадчій кімнаті, – ЗМІ

Суддя Олексій Соколов 17 січня п'ять годин вирішував, що робити із вироком у справі про держзраду п'ятого президента України. Йому доведеться залишатися у нарадчій кімнаті до винесення рішення.

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який розглядає справу про держзраду п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, досі перебуває у нарадчій кімнаті. Про це повідомила пресслужба суду у коментарі агентству LIGA.net.

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Соколов не може розглядати інші справи, доки не виніс рішення щодо поточного. Весь цей час він повинен перебувати у дорадчій кімнаті з ранку та до певного часу, пояснили у суді.

"Піти поспати він може", — додали працівники суду.

Агенції не вдалося отримати коментар про переміщення Соколова до 19 січня.

[ + – ] Суддя аналізуватиме доводи та писатиме рішення Фото: LIGA.net

Скільки суддя перебуває у нарадчій кімнаті?

Соколов пішов до дорадчої кімнати 17 січня о 17:40. Через п'ять годин секретар суду заявив, що рішення у справі Порошенка оголосять 19 січня.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенка не переносили, перерву не оголошували, додали в суді.

"Суддя має право озвучити час і дату, коли буде оголошено рішення. У цьому випадку — це 19 січня о 14:00. До цього часу суддя залишатиметься у дорадчій кімнаті — аналізуватиме доводи та писатиме судове рішення", — уточнюється у повідомленні.

Хронологія справи Порошенка

П'ятого главу держави звинувачують у держзраді — він нібито у змові з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком заблокував постачання вугілля з ПАР та купував паливо у бойовиків із Донбасу. Внаслідок всіх операцій сепаратистам перерахували 200 млн гривень.

Правоохоронці порушили проти Порошенка кримінальну справу за статтями "Державна зрада", "Фінансування тероризму" та "Створення терористичної організації" Кримінального кодексу України. Політику загрожує до 15 років позбавлення волі.

У середині грудня минулого року Порошенко поїхав закордон після того, як втік від слідчих Держбюро розслідувань, які намагалися вручити йому повістку.

Вранці 17 січня п'ятий президент Петро Порошенко повернувся в Україну рейсовим літаком з Варшави. Після приземлення в аеропорту "Жуляни" Порошенко вирушив до Печерського райсуду.

Засідання суду мало розпочатися об 11:00, проте стартувало із запізненням у 40 хвилин. У результаті рішення не ухвалили та перенесли розгляд справи Порошенка на 19 січня.