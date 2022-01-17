У ДБР озвучили схему постачання вугілля з ОРДЛО за участю Медведчука та Порошенка (фото, відео)
За даними слідства, нардеп від ОПЗЖ з відома п'ятого президента блокував пряме постачання палива з РФ з метою посилити енергетичну кризу в Україні.
Фігуранти кримінального провадження про постачання вугілля з ОРДЛО, зокрема народні депутати Віктор Медведчук та Петро Порошенко, спровокували енергетичну кризу в Україні у 2014-2015 роках та зробили українську енергосферу залежною від РФ. Про це заявила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян під час брифінгу, який проходив вранці 17 січня.
За даними слідства, головними фігурантами кримінального провадження є депутат від ЄС Петро Порошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.
Під час брифінгу Тетяна Сап'ян заявила, що парламентарій від "Опозиційної платформи — За життя" з відома п'ятого президента блокував постачання вугілля з Російської Федерації з метою посилити енергетичну кризу в Україні.
За налагодження схем постачання палива з ОРДЛО та передачу готівки представникам окупаційної влади, як стверджують у ДБР, відповідав бізнесмен Сергій Кузяра, який також разом із Віктором Медведчуком проводив переговори з чиновниками Росії.
За словами Тетяни Сап'ян, Петро Порошенко для реалізації схеми призначив на посаду голови Міненерго Володимира Демчишина, який наразі перебуває у міжнародному розшуку. Своїми указами протягом грудня 2014 — січня 2015 року міністр скасував розпорядження колишнього керівника міністерства Юрія Продана щодо припинення роботи шахт на окупованих територіях. Крім цього, як встановило слідство, Володимир Демчишин розпорядився перереєструвати ці підприємства в Києві та призначити нових керівників "Луганськвугілля" та "Шахти імені Кисельова".
Протягом 2015 року, як повідомила речниця ДБР, Україна за постачання вугілля з ОРДЛО "перерахувала, перевела в готівку та розподілила на користь терористичним організаціям" понад 205 млн гривень, не рахуючи коштів, які вже були оплачені у вигляді готівки.
"Загалом, згідно з підписаними угодами, з бюджету має бути сплачено понад 3,168 млрд гривень. Безпосередній контроль за організацією постачання вугілля з територій, тимчасово непідконтрольних Україні, протягом 2015 року здійснювався безпосередньо Сергієм Кузярою, який координував свої дії з представниками терористичних організацій Медведчуком", — додала Тетяна Сап'ян під час брифінгу.
Нагадаємо, що вранці 17 січня слідчі ДБР в аеропорту "Жуляни" намагалися вручити повістку до суду Петру Порошенку. За даними силовиків, оточення п'ятого президента чинило фізичний опір правоохоронцям, а нардеп від ЄС відмовився отримувати процесуальні документи.
У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання у справі про постачання вугілля з ОРДЛО, у межах якого обвинуваченому в держзраді Петру Порошенку мають обрати запобіжний захід.