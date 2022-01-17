У ДБР озвучили схему постачання вугілля з ОРДЛО за участю Медведчука та Порошенка (фото, відео)

За даними слідства, нардеп від ОПЗЖ з відома п'ятого президента блокував пряме постачання палива з РФ з метою посилити енергетичну кризу в Україні.

Фігуранти кримінального провадження про постачання вугілля з ОРДЛО, зокрема народні депутати Віктор Медведчук та Петро Порошенко, спровокували енергетичну кризу в Україні у 2014-2015 роках та зробили українську енергосферу залежною від РФ. Про це заявила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян під час брифінгу, який проходив вранці 17 січня.

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За даними слідства, головними фігурантами кримінального провадження є депутат від ЄС Петро Порошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.

Під час брифінгу Тетяна Сап'ян заявила, що парламентарій від "Опозиційної платформи — За життя" з відома п'ятого президента блокував постачання вугілля з Російської Федерації з метою посилити енергетичну кризу в Україні.

За налагодження схем постачання палива з ОРДЛО та передачу готівки представникам окупаційної влади, як стверджують у ДБР, відповідав бізнесмен Сергій Кузяра, який також разом із Віктором Медведчуком проводив переговори з чиновниками Росії.

За словами Тетяни Сап'ян, Петро Порошенко для реалізації схеми призначив на посаду голови Міненерго Володимира Демчишина, який наразі перебуває у міжнародному розшуку. Своїми указами протягом грудня 2014 — січня 2015 року міністр скасував розпорядження колишнього керівника міністерства Юрія Продана щодо припинення роботи шахт на окупованих територіях. Крім цього, як встановило слідство, Володимир Демчишин розпорядився перереєструвати ці підприємства в Києві та призначити нових керівників "Луганськвугілля" та "Шахти імені Кисельова".

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Протягом 2015 року, як повідомила речниця ДБР, Україна за постачання вугілля з ОРДЛО "перерахувала, перевела в готівку та розподілила на користь терористичним організаціям" понад 205 млн гривень, не рахуючи коштів, які вже були оплачені у вигляді готівки.

"Загалом, згідно з підписаними угодами, з бюджету має бути сплачено понад 3,168 млрд гривень. Безпосередній контроль за організацією постачання вугілля з територій, тимчасово непідконтрольних Україні, протягом 2015 року здійснювався безпосередньо Сергієм Кузярою, який координував свої дії з представниками терористичних організацій Медведчуком", — додала Тетяна Сап'ян під час брифінгу.

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Нагадаємо, що вранці 17 січня слідчі ДБР в аеропорту "Жуляни" намагалися вручити повістку до суду Петру Порошенку. За даними силовиків, оточення п'ятого президента чинило фізичний опір правоохоронцям, а нардеп від ЄС відмовився отримувати процесуальні документи.

У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання у справі про постачання вугілля з ОРДЛО, у межах якого обвинуваченому в держзраді Петру Порошенку мають обрати запобіжний захід.