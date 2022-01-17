В ГБР озвучили схему поставок угля из ОРДЛО с участием Медведчука и Порошенко (фото, видео)

По данным следствия, нардеп от ОПЗЖ с ведома пятого президента блокировал прямые поставки топлива из РФ с целью усилить энергетический кризис в Украине.

Фигуранты уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО, в том числе народные депутаты Виктор Медведчук и Петр Порошенко, спровоцировали энергетический кризис в Украине в 2014-2015 годах и сделали украинскую энергосферу зависимой от РФ. Об этом заявила спикер Госбюро расследований Татьяна Сапьян в ходе брифинга, который проходил утром 17 января.

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По данным следствия, главными фигурантами уголовного производства являются депутат от ЕС Петр Порошенко, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

В ходе брифинга Татьяна Сапьян заявила, что парламентарий от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" с ведома пятого президента блокировал поставки угля из Российской Федерации с целью усилить энергетический кризис в Украине.

За налаживание схем поставок топлива из ОРДЛО и передачу наличных средств представителям оккупационной власти, как утверждают в ГБР, отвечал бизнесмен Сергей Кузяра, который также вместе с Виктором Медведчуком проводил переговоры с чиновниками России.

По словам Татьяны Сапьян, Петр Порошенко для реализации схемы назначил на должность главы Минэнерго Владимира Демчишина, который в данный момент находится в международном розыске. Своими указами в течение декабря 2014 — января 2015 года министр отменил распоряжения бывшего руководителя министерства Юрия Продана о прекращении работы шахт на оккупированных территориях. Помимо этого, как установило следствие, Владимир Демчишин распорядился перерегистрировать эти предприятия в Киеве и назначить новых руководителей "Луганскуголь" и "Шахты имени Киселева".

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В течение 2015 года, как сообщила спикер ГБР, Украина за поставки угля из ОРДЛО "перечислила, перевела в наличку и распределила на пользу террористическим организациям" не менее 205 млн гривен, не считая средств, которые уже были оплачены в виде наличной форме.

"В целом, согласно подписанным соглашениям, из бюджета должно быть уплачено более 3,168 млрд гривен. Непосредственный контроль за организацией поставок угля с территорий, временно неподконтрольных Украине, на протяжении 2015 года осуществлялся непосредственно Сергеем Козярой, который координировал свои действия с представителями террористических организаций и Виктором Медведчуком", — добавила Татьяна Сапьян в ходе брифинга.

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Напомним, что утром 17 января следователи ГБР в аэропорту "Жуляны" пытались вручить повестку в суд Петру Порошенко. По данным силовиков, окружение пятого президента оказывали физическое сопротивление правоохранителям, а нардеп от ЕС отказался получать процессуальные документы.

В Печерском районном суде Киева началось заседание по делу о поставках угля из ОРДЛО, в рамках которого обвиняемому в госизмене Петру Порошенко должны избрать меру пресечения.