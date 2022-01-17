"Сбежал с адвокатами": в ГБР подтвердили, что пытались вручить Порошенко повестку в суд

Обвиняемый в госизмене народный депутат, как утверждают в силовом ведомстве, отказался получать в аэропорту процессуальные документы, а люди из окружения парламентария оказывали следователям физическое сопротивление.

Следователи Государственного бюро расследований пытались вручить пятому президенту Петру Порошенко повестку в суд в аэропорту "Жуляны". Эту информацию во время брифинга, который проходит 17 января, подтвердила спикер силового ведомства Татьяна Сапьян.

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По ее словам, следователи ГБР действительно пытались вручить обвиняемому в госизмене Петру Порошенко повестку в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

Однако, как утверждает спикер ведомства, народный депутат от "Европейской солидарности" отказался получать процессуальные документы, а люди, которые сопровождали пятого президента, "оказывали физическое сопротивление сотрудникам Госбюро".

"Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали", — добавила Татьяна Сапьян в ходе брифинга.

На уточняющий вопрос журналиста, могут ли следователи ГБР силой задержать пятого президента Украины, спикер ответила: "сила – это последнее, что будет привлекаться к этому процессу".

Нардеп от ЕС Нина Южанина поинтересовалась, существовал ли запрет в 2014 и 2015 году на уголь с государственных шахт, которые были зарегистрированы на оккупированных территориях.

Спикер ГБР заявила, что она не уполномочена разглашать тайну следствия и отвечать на подобные вопросы.

"Судебное заседание будет полностью открытым. На нем будут специалисты, которые будут комментировать и давать эти факты…", — продолжила Татьяна Сапьян.

[ + – ] Петр Порошенко отказался получать повестку от следователей ГБР в Жулянах

Напомним, утром 17 января пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину на рейсовом самолете из Варшавы. Под зданием международного аэропорта "Жуляны" проходил тысячный митинг в поддержку обвиняемого в госизмене народного депутата.

Во время прохождения паспортного контроля у Петра Порошенко отобрали паспорт. Как заявил пятый президент, в здании международного аэропорта силовики, переодетые в форму пограничников, забрали у него документы и пытались не пропустить на территорию Украины.

Отметим, что 17 января на 11:00 по киевскому времени запланировано заседание Печерского райсуда Киева, на котором будут избирать меру пресечения обвиняемому в госизмене Петру Порошенко.