"Утік з адвокатами": у ДБР підтвердили, що намагалися вручити Порошенку повістку до суду

Обвинувачений у держзраді народний депутат, як стверджують у силовому відомстві, відмовився отримувати в аеропорту процесуальні документи, а люди з оточення парламентаря чинили слідчим фізичний опір.

Слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити п'ятому президентові Петру Порошенку повістку до суду в аеропорту "Жуляни". Цю інформацію під час брифінгу, що проходить 17 січня, підтвердила речниця силового відомства Тетяна Сап'ян.

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За її словами, слідчі ДБР дійсно намагалися вручити обвинуваченому в держзраді Петру Порошенку повістку до Печерського районного суду Києва для обрання запобіжного заходу.

Проте, як стверджує спікерка відомства, народний депутат від "Європейської солідарності" відмовився отримувати процесуальні документи, а люди, які супроводжували п'ятого президента, "чинили фізичний опір співробітникам Держбюро".

"Адвокати Порошенка запевнили, що отримають усі процесуальні документи, проте після проходження прикордонного контролю шляхом створення штучного натовпу втекли", — додала Тетяна Сап'ян під час брифінгу.

На уточнювальне запитання журналіста, чи можуть слідчі ДБР силою затримати п'ятого президента України, спікерка відповіла: "сила — це останнє, що залучатиметься до цього процесу".

Нардепка від ЄС Ніна Южаніна поцікавилася, чи існувала заборона в 2014 та 2015 роках на вугілля з державних шахт, які були зареєстровані на окупованих територіях.

Спікерка ДБР заявила, що вона не уповноважена розголошувати таємницю слідства та відповідати на подібні питання.

"Судове засідання буде повністю відкритим. На ньому будуть фахівці, які коментуватимуть і даватимуть ці факти…" — продовжила Тетяна Сап'ян.

[ + – ] Петро Порошенко відмовився отримувати повістку від слідчих ДБР у Жулянах

Нагадаємо, вранці 17 січня п'ятий президент Петро Порошенко повернувся в Україну рейсовим літаком із Варшави. Під будинком міжнародного аеропорту "Жуляни" проходив тисячний мітинг на підтримку обвинуваченого в держзраді народного депутата.

Під час проходження паспортного контролю у Петра Порошенка забрали паспорт. Як заявив п'ятий президент, у будівлі міжнародного аеропорту силовики, переодягнені у форму прикордонників, забрали в нього документи та намагалися не пропустити на територію України.

Зазначимо, що 17 січня на 11:00 за київським часом заплановано засідання Печерського райсуду Києва, на якому обиратимуть запобіжний захід обвинуваченому в держзраді Петру Порошенку.