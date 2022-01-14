Печерський райсуд обрав дату та час засідання у справі Порошенка

Клопотання про розгляд провадження проти п'ятого президента України подав старший слідчий ДБР в особливо важливих справах Максим Дзвоник, слідчим суддею призначили Олексія Соколова.

Печерський районний суд Києва призначив дату та час судового засідання у справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР", в якому фігурує п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" ("ЄС") Петро Порошенко. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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"17 січня об 11:00 буде розглянуто клопотання про обрання у вигляді утримання під вартою щодо Петра Порошенка", — зазначили у відомстві.

З копії повідомлення випливає, що клопотання про розгляд справи подав старший слідчий Держбюро з особливо важливих справ Максим Дзвоник. Слідчим суддею призначили Олексія Соколова.

Повідомлення адресовано особисто Порошенку, Верховній Раді України, партії "ЄС" та АТ "Головань і партнери".

Зазначимо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави 1 мільярд гривень.

П'ятий глава держави переховувався від правоохоронців, які намагалися вручити йому повістку зі звинуваченням у держзраді.

Печерський райсуд Києва 6 січня заарештував майно й активи Порошенка. Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" з'ясували, що лідер "ЄС" переписав на старшого сина Олексія майже 50 компаній, більшість яких пов'язана з кондитерською корпорацією Roshen.

ДБР 12 січня заявило, що суд може обрати для Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в день його повернення в Україну.