Порошенко переписав Roshen на сина, щоб урятувати бізнес від арешту, — ЗМІ

За інформацією журналістів, тепер п'ятий президент офіційно володіє десятком компаній, більшість із яких є збитковими.

П'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко переписав великий бізнес на старшого сина Олексія. Це дозволить уникнути арешту активів у разі відповідного рішення суду, повідомляється в розслідуванні "Слідство.Інфо".

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Ідеться приблизно про 50 компаній, більшість яких пов'язана з корпорацією Roshen. Олексієві, за інформацією журналістів, також відійшов і аграрний бізнес батька. Олексій Порошенко до осені 2019 був народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка". Судячи з його декларацій, на момент депутатства він не мав жодної фірми. Проте після того, як українські правоохоронці стали активно цікавитися діяльністю п'ятого президента України на його посаді, Олексій виявився власником корпорації Roshen, включно з українськими й іноземними компаніями.

[ + – ] Порошенко переписав Roshen на сина, щоб урятувати бізнес від арешту, — "Слідство.Інфо"

У пресслужбі Петра Порошенка журналістам повідомили, що Олексій Порошенко припинив свою політичну кар'єру у 2019 році. Надалі, за рішенням трастового керівника, йому було надано всі права та повноваження бенефіціарного власника "сліпого" трасту. Це пов'язано з подальшим забезпеченням відділення політичної діяльності Петра Порошенка від бізнесу.

У грудні в Державному бюро розслідування підписали п'ятому президентові України підозру в державній зраді та сприянні тероризму. Його звинувачують у постачанні вугілля з тимчасово окупованих територій, підтримці діяльності окупаційних адміністрацій і зриві контрактів на постачання палива з ПАР.

Після цього Печерський райсуд столиці дозволив затримати Петра Порошенка для відправлення до суду для обрання запобіжного заходу. Розмір застави визначили в розмірі 1 млрд грн. 6 січня Печерський районний суд Києва в межах цього кримінального провадження наклав арешт на все майно й активи п'ятого президента України. Під арешт потрапили компанії, нерухомість, включаючи будинок у Козині та кілька квартир у столиці, а також банківські рахунки, що належать до політики. Проте серед цих компаній не було кондитерської корпорації Roshen, що підтвердив журналістам співробітник Офісу Генпрокурора Юрій Бєлкин.

За інформацією розслідувачів, особисто Петру Порошенку нині належить близько десятка компаній. Більшість із них, відповідно до податкової звітності, збиткові, а в деяких фінансові звіти взагалі відсутні. Найбільший прибуток політику принесли Міжнародний інвестиційний банк і фітнес-клуб "П'ятий елемент", які за 2020 рік заробили близько 7 мільйонів гривень. Імовірно, саме на цей бізнес і було накладено арешт суду. У разі доказу провини Петра Порошенка його конфіскують.

У 2019 році п'ятий президент України вже вдавався до подібної схеми — тоді він переписав свій аграрний бізнес на сина. Олексій Порошенко отримав не лише "Укрпромінвест-Агро", а й пов'язані з ним компанії.

12 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що Петра Порошенка можуть помістити в СІЗО в день його повернення в Україну. Таке рішення у відомстві пояснили тим, що п'ятий президент "ухилився від явки до суду".