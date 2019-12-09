Порошенко переписал свой аграрный бизнес на сына
2019-12-09 17:10:50
Алексей Порошенко получил не только "Укрпроминвест-Агро", но и связанные с ним компании
Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его сын Алексей. Об этом свидетельствуют данные ресурса Opendatsbot.
Младший Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.
Смена владельцев состоялась 31 октября.
"Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, животноводстве. Земельный банк - 120 тыс. га в шести областях Украины.
Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в него компаний. Ранее владельцем всех этих активов был Петр Порошенко.
Напомним, что в октябре Порошенко переписал на сына кондитерскую компанию, которая управляет корпорацией Roshen. Затем в ноябре к нему перешел пакет акций отца в "Международном инвестиционном банке".
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение Порошенко стать народным депутатом было ошибкой.
- Во время вече на Майдане "Красные линии для Зе" 8 декабря в Порошенко бросили несколько яиц.