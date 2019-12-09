Порошенко переписал свой аграрный бизнес на сына

Алексей Порошенко получил не только "Укрпроминвест-Агро", но и связанные с ним компании

Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его сын Алексей. Об этом свидетельствуют данные ресурса Opendatsbot.

Младший Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

Смена владельцев состоялась 31 октября.

"Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, животноводстве. Земельный банк - 120 тыс. га в шести областях Украины.

Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в него компаний. Ранее владельцем всех этих активов был Петр Порошенко.

Напомним, что в октябре Порошенко переписал на сына кондитерскую компанию, которая управляет корпорацией Roshen. Затем в ноябре к нему перешел пакет акций отца в "Международном инвестиционном банке".

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