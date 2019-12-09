Климкин: Не понимаю для чего Порошенко пошел в Раду

Экс-министр заявил, что Порошенко, "по крайней мере, мог попытаться стать определенным авторитетом"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение пятого президента Украины Петра Порошенко стать народным депутатом было ошибкой. Об этом он сказал в интервью изданию ГОРДОН.

"Я считаю, что он мог выбрать для себя другой вариант. Для чего он пошел в Раду, зачем было становиться народным депутатом? Я считаю это ошибкой. Это было его решение, он не обсуждал это со мной… Для чего было идти в эту Раду, для чего было становиться нардепом?" – сказал Климкин.

На комментарий о том, что, возможно, Порошенко нужен был депутатский иммунитет, Климкин ответил: "Неприкосновенность все равно снимут, и очень скоро".

Экс-министр заявил, что Порошенко "по крайней мере, мог попытаться стать определенным авторитетом".

"Это было бы очень сложно, но для определенной части общества могло сработать. А просто депутатом... Ну для чего?" – сказал он.

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