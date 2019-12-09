Нормандский саммит: Кулеба говорит о дипломатическом наступлении, Климкин – о большой опасности

По мнению экс-министра, Путин боится успеха Зеленского и всячески постарается его не допустить

Вице-премьер по евроатланитической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что встреча лидеров нормандской четверки является дипломатическим наступлением Украины. Об этом он заявил в "Сниданку с 1+1".

По его словам, последние три года Россия блокировала проведение такой встречи, но в конце концов вынуждена была на нее согласится.

"Я вижу, что сама встреча в нормандском формате – это дипломатическое наступление Украины. Потому, что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это он и есть, потому что все избегали этой встречи и если мы вспомним, то россияне вроде бы соглашались сначала в сентябре встречаться, потом в октябре, в ноябре...", – сказал он.

Вице-премьер признал, что переговоры будут сложными, поскольку Владимир Зеленский знает "красные линии", которые нельзя пересекать, в то время, как для его оппонента Владимира Путина никаких "красных линий" нет вообще.

Экс-глава МИД Павел Климкин в свою очередь считает, что "встреча будет очень опасной" и особенно важны результаты переговором Зеленского и Путина. Об этом он рассказал в интервью изданию Гордон.

По его мнению, затягивая с организацией саммита, Путин выстроил для Зеленского "эмоциональную воронку путем обменов пленными и одновременно дотянул нормандскую встреча до декабря, когда заканчивается контракт на транзит газа через Украину в Европу".

"Фактически Путин дотянул нормандскую встречу до момента, когда начался обратный отсчет буквально на часы. То есть Украина находится под прессингом, но так же под прессинг попали европейцы: им нужно понимать, что будет с транзитом газа и есть ли окно возможностей для решения вопроса Донбасса", – отметил он.

Климкин добавил, что Зеленский искренне хочет освободить людей и вернуть территории, однако то, что он считает "освобождением Донбасса" – не что иное, как спецоперация РФ.

"На Банковой недооценивают Россию, и напрасно, ведь там на сегодня лучшие ресурсы для контроля над Донбассом. Они это делали почти шесть лет. Кремль на 100% подготовился к любому варианту развития событий в ОРДЛО во время или после нормандской встречи. Еще раз: для Путина Донбасс – это средство, а не цель. Он точно проработал любые сценарии. Абсолютно уверен, что Путин не хочет успеха Зеленского. Более того, в каком-то смысле он боится его успеха, поскольку у Зеленского есть определенная популярность в России", – добавил Климкин.

Напомним, сегодня в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки. Начало саммита запланировано на 17:00. Перед эти Зеленский встретится президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Уже после саммита украинский глава государства проведет переговоры с Путиным.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.