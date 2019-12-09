Появился график встречи "Нормандской четверки" в Париже
2019-12-09 07:31:07
Лидеры стран-участниц саммита выйдут к журналистам вечером, в 19:45 по Киеву
Стал известен график встречи глав стран-участниц "Нормандской четверки".
Об этом пишет Европравда.
Встреча состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Переговоры президенты Украины Владимир Зеленский, РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проведут в Елисейском дворце.
График (по Киеву):
15:55 - прибытие в Елисейский дворец;
16:05 - встреча Зеленского с Макроном;
16:30 - встреча Зеленского с Меркель;
17:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";
19:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Президент Зеленский на "Свободе слова" в пятницу, 6 декабря, говорил, что все лидеры на саммите проведут двусторонние встречи друг с другом, в т.ч. и сам Зеленский - с Путиным.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.