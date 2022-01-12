Порошенка можуть помістити в СІЗО в день його повернення в Україну, — ДБР

Таке рішення у відомстві пояснили тим, що колишній президент "ухилився від явки до суду".

Слідчі розраховують, що обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України, народному депутату та лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку з виробництва про державну зраду та сприяння тероризму відбудеться у день повернення політика в Україну, 17 січня. При цьому суд може застосувати до політика тримання під вартою. Про це йдеться в заяві Державного бюро розслідувань (ДБР), оприлюдненій на сайті в середу, 12 січня.

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"За інформацією зі ЗМІ, п'ятий Президент України планує повернутися в Україну 17 січня... Органи досудового розслідування розраховують на проведення всіх необхідних процесуальних дій у день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу", — заявили у відомстві.

У ДБР додали, що в грудні минулого року співробітники органу спробували вручити Порошенкові повістку про виклик для проведення процесуальних дій, проте він їх "проігнорував і поїхав у невідомому напрямку". Також відомство заявило, що політику неможливо обрати запобіжний захід, оскільки він "ухилився від явки до суду".

Держбюро розслідувань додало, що ухилення Порошенка від обов'язків підозрюваного та явки до суду може розцінюватися як "один із ризиків", у зв'язку з чим суддя має підстави застосувати щодо нього "найсуворіший запобіжний захід".

Зазначимо, що найсуворішим запобіжним заходом згідно з українським законодавством є утримання підозрюваного під вартою.

Нагадаємо, за словами пресслужби партії "Європейська солідарність", Порошенко повернеться до Києва з Варшави вранці 17 січня. Водночас у прикордонників даних про рейс п'ятого президента немає.

20 грудня 2021 року ДБР підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму в провадженні про постачання вугілля з ОРДЛО. За даними Служби безпеки України, через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" і "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними в цьому провадженні також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

24 грудня Печерський районний суд Києва дозволив затримати п'ятого президента для доставки до суду. Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про клопотання про взяття під варту Петра Порошенка із можливістю внести заставу в розмірі 1 млрд гривень.

6 січня суд заарештував усі активи та майно політика.