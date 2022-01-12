Екснардеп заявив, що дані Порошенка в базі ДПСУ йдуть із позначкою "арешт": прикордонники відповіли

Колишній парламентар Ігор Мосійчук стверджує, що п'ятий глава держави прилетить в Україну рейсом W61567 "Варшава — Київ".

Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив у Telegram 12 січня, що прикордонники внесли п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка до бази осіб, які підлягають арешту.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Дані з бази Держприкордонслужби вказують, що Порошенко прибуває в Україну 17 січня о 09:10 рейсом W61567 Варшава — Київ. Навпроти прізвища стоїть позначка — "арешт", — написав він.

Фото: скриншот

Пізніше Мосійчук додав, що в Держприкордонслужбі є база осіб, яких потрібно затримати під час в'їзду в Україну й Порошенко потрапив туди за рішенням суду.

Фото: Скриншот

Фокус попросив спікера Держприкордонслужби України Андрія Демченка прокоментувати достовірність цих відомостей.

"Особи, які розповсюджують інформацію про те, що в базі ДПСУ є дані про приліт цієї особи (Петра Порошенка, — ред.), пишуть фейки. У нас немає даних про осіб, які повинні прибути в Україну", — сказав він.

Прикордонники діють у межах чинного законодавства, яке регламентує перетин держкордону, на них не покладено норму арешту, продовжив Демченко.

"Це (арештовувати людей, — ред.) можуть робити відповідні правоохоронні органи", — сказав спікер ДПСУ.

Адвокат п'ятого глави держави Ігор Головань на брифінгу 12 січня говорив, що Офіс генпрокурора України та Печерський суд приховували наявність розпорядження про затримання Порошенка. Захисники звернулися з клопотанням призначити судове засідання на 17 січня у "вугільній справі" та вислухати Порошенка.

Нагадаємо, що Порошенко має прилетіти до Києва вранці 17 січня рейсовим літаком із Варшави. У "Євросолідарності" пояснили це "економією бюджетних грошей".

До відбуття з України Петро Порошенко вирішив втекти від слідчих під час їхньої спроби вручити повістку в межах кримінального розслідування про нелегальні постачання вугілля з ОРДЛО.