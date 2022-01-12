Экс-нардеп заявил, что данные Порошенко в базе ГПСУ идут с пометкой "арест": пограничники ответили

Бывший парламентарий Игорь Мосийчук утверждает, что пятый глава государства прилетит в Украину рейсом W61567 "Варшава – Киев".

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил в Telegram 12 января, что пограничники внесли пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в базу лиц, которые подлежат аресту.

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"Данные из базы Госпогранслужбы указывают, что Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9.10 рейсом W61567 Варшава-Киев. Напротив фамилии стоит пометка – "арест", – написал он.

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Позже Мосийчук добавил, что в Госпогранслужбе есть база лиц, которых нужно задержать при въезде в Украину и Порошенко попал туда по решению суда.

Фото: Скриншот

Фокус попросил спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко прокомментировать достоверность этих сведений.

"Лица, распространяющие информацию о том, что в базе ГПСУ есть данные о прилете данного лица (Петра Порошенко, – ред.), пишут фейки. У нас нет данных о лицах, которые должны прибыть в Украину", – сказал он.

Пограничники действуют в рамках действующего законодательства, которое регламентирует пересечение госграницы, на них не возложена норма ареста, продолжил Демченко.

"Это (арестовывать людей, – ред.) могут делать соответствующие правоохранительные органы", – заключил спикер ГПСУ.

Адвокат пятого главы государства Игорь Головань на брифинге 12 января говорил, что Офис генпрокурора Украины и Печерский суд скрывали наличие распоряжения о задержании Порошенко. Защитники обратились с ходатайством назначить судебное заседание на 17 января по "угольному делу" и выслушать Порошенко.

Напомним, что Порошенко должен прилететь в Киев утром 17 января рейсовым самолетом из Варшавы. В "Евросолидарности" объяснили это "экономией бюджетных денег".

До отбытия из Украины Петр Порошенко решил скрыться от следователей во время их попытки вручить повестку в рамках уголовного расследования о нелегальных поставках угля из ОРДЛО.