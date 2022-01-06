Госизмена Порошенко: в ГБР настаивают, что экс-президент не собирался покидать Украину

По информации силовиков, билеты на самолет политик заказал через несколько часов после того, как ему пытались вручить повестку о вызове в ГБР.

В ГБР заявляют, что экс-президент Украины Петр Порошенко, возможно, намеревался улететь за границу уже после того, как узнал, что ему собираются сообщить о подозрении в госизмене. Об этом сообщает ГБР.

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Пресс-служба ведомства отмечает, что во время судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство ГБР об аресте имущества Петра Порошенко, его адвокат сообщил, что план поездки в страны Евросоюза был составлен заранее.

Вместе с тем, следователи ГБР выяснили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет именно в тот день, когда ему попытались передать повестку о вызове в ГБР.

Представители правоохранительного ведомства опубликовали данные, которые были получены по запросу в авиакомпанию. Оказалось, что билеты пятый президент Украины купил 17 декабря в 19.04 — то есть спустя несколько часов после того, как сотрудники ГБР пытались передать ему повестку.

Таким образом, отмечают в ГБР, слова адвокатов Порошенко о том, что заграничная поездка планировалась заранее, не соответствуют действительности.

На фоне сообщений о возможном аресте Петр Порошенко с супругой улетел за границу. На днях его видели прохожие на улицах столицы Польши.

Сам же пятый президент Украины объяснил на своей странице в Facebоok, что, находясь за пределами Украины, успел посетить форум в Варшаве, посвященный вопросам безопасности, где провел встречу с бывшими и действующими польскими политиками.

Напомним, что Петр Порошенко скрылся от следователей, которые пытались вручить ему повестку. Представители Государственного бюро расследований хотели вызвать Порошенко в рамках уголовного расследования о нелегальных поставках угля из ОРДЛО.

Ранее Фокус сообщал, что суд арестовал каналы Петра Порошенко. Но в партии бывшего президента Украины заявили, что в ноябре прошлого года он перестал быть владельцем телеканалов "Прямой" и "5 канал".