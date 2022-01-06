Держзрада Порошенка: у ДБР наполягають, що експрезидент не збирався залишати Україну

За інформацією силовиків, квитки на літак політик замовив за кілька годин після того, як йому намагалися вручити повістку про виклик до ДБР.

У ДБР заявляють, що експрезидент України Петро Порошенко, можливо, мав намір відлетіти за кордон уже після того, як дізнався, що йому збираються повідомити про підозру в держзраді. Про це повідомляє ДБР.

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Пресслужба відомства зазначає, що під час судового засідання, на якому розглядали клопотання ДБР про арешт майна Петра Порошенка, його адвокат повідомив, що план поїздки до країн Євросоюзу було складено заздалегідь.

Водночас слідчі ДБР з'ясували, що Петро Порошенко замовив квитки на літак саме того дня, коли йому спробували передати повістку про виклик до ДБР.

Представники правоохоронного відомства опублікували дані, отримані за запитом до авіакомпанії. Виявилося, що квитки п'ятий президент України купив 17 грудня о 19:04 — через кілька годин після того, як співробітники ДБР намагалися передати йому повістку.

Таким чином, зазначають у ДБР, слова адвокатів Порошенка про те, що закордонна поїздка планувалася заздалегідь, не відповідають дійсності.

На тлі повідомлень про можливий арешт Петро Порошенко з дружиною відлетів за кордон. Днями його бачили перехожі вулицями столиці Польщі.

Сам же п'ятий президент України пояснив на своїй сторінці у Facebook, що, перебуваючи за межами України, встиг відвідати форум у Варшаві, присвячений питанням безпеки, де провів зустріч із колишніми та чинними польськими політиками.

Нагадаємо, що Петро Порошенко втік від слідчих, які намагалися вручити йому повістку. Представники Державного бюро розслідувань хотіли викликати Порошенка в межах кримінального розслідування про нелегальні постачання вугілля з ОРДЛО.

Раніше Фокус повідомляв, що суд заарештував канали Петра Порошенка. Але в партії колишнього президента України заявили, що в листопаді минулого року він перестав бути власником телеканалів "Прямий" і "5 канал".