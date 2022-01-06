У "Євросолідарності" Порошенка кажуть, що суд заарештував активи "Прямого" та "5 каналу"

Партія п'ятого президента заявила, що він перестав бути власником цих мовників ще у листопаді 2021 року.

Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про арешт майна та активів п'ятого президента, народного депутата та лідера партії "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про держзраду та сприяння тероризму, також наклав арешт на активи телеканалів "Прямий" і "5 канал". Про це повідомила пресслужба політичної сили на своєму сайті у четвер, 6 січня.

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"Крім майна Порошенка суддя Бортницька (…) заарештувала активи "Прямого" та "5 каналу", — йдеться у заяві партії.

Також представники "Євросолідарності" заявили, що розглядають це рішення суду як чергову спробу влади "покласти край свободі слова", зазначивши, що "Прямий" та "5 канал" — "не останні телеканали, які намагається закрити (президент України Володимир) Зеленський" .

При цьому у партії додали, що з листопада 2021 року Порошенко не є власником мовників.

"Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повне правове "свавілля" та свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни", — заявила "Євросолідарність".

Офіс генпрокурора заявив, що майно Порошенка, на яке сьогодні суд наклав арешт, належить п'ятому президентові і про це свідчить інформація з:

Державного реєстру прав на нерухоме майно;

Реєстру прав власності на нерухоме майно;

Державного реєстру іпотек;

Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

"Зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо. Подання та розгляд клопотання пройшли з дотриманням усіх процесуальних норм", — заявили у відомстві.

[ + – ] Офіс генпрокурора про те, де було знайдено відомості про активи та майно Порошенка

У листопаді Порошенко повідомив, що був змушений продати акції своїх каналів "Прямий" та "5 канал" через "антіолігархічний закон". Згідно з ним, олігархом є людина, яка відповідає щонайменше трьом із таких критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Людині, яка потрапила до реєстру олігархів, буде заборонено фінансувати партії, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати політичну агітацію.

У коментарі порталу "Детектор медіа" компанія "Вільні медіа", яка купила у п'ятого президента акції "Прямого" та "5 каналу", повідомила, що шукає різні шляхи фінансування телеканалів і не отримуватиме гроші від колишнього власника та його родини.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань підписало підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності п'ятому президентові України Петру Порошенку у провадженні про постачання вугілля з ОРДЛО. За даними Служби безпеки України, через схеми, в яких фігурував політик, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. У "вугільній схемі", за версією слідства, також фігурують бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук.

6 січня лідер "Європейської солідарності" повідомив про намір повернутися до країни із закордонної поїздки 17 січня. Цього ж дня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи політика.