У "Євросолідарності" Порошенка кажуть, що суд заарештував активи "Прямого" та "5 каналу"
Партія п'ятого президента заявила, що він перестав бути власником цих мовників ще у листопаді 2021 року.
Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про арешт майна та активів п'ятого президента, народного депутата та лідера партії "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про держзраду та сприяння тероризму, також наклав арешт на активи телеканалів "Прямий" і "5 канал". Про це повідомила пресслужба політичної сили на своєму сайті у четвер, 6 січня.
"Крім майна Порошенка суддя Бортницька (…) заарештувала активи "Прямого" та "5 каналу", — йдеться у заяві партії.
Також представники "Євросолідарності" заявили, що розглядають це рішення суду як чергову спробу влади "покласти край свободі слова", зазначивши, що "Прямий" та "5 канал" — "не останні телеканали, які намагається закрити (президент України Володимир) Зеленський" .
При цьому у партії додали, що з листопада 2021 року Порошенко не є власником мовників.
"Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повне правове "свавілля" та свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни", — заявила "Євросолідарність".
Офіс генпрокурора заявив, що майно Порошенка, на яке сьогодні суд наклав арешт, належить п'ятому президентові і про це свідчить інформація з:
- Державного реєстру прав на нерухоме майно;
- Реєстру прав власності на нерухоме майно;
- Державного реєстру іпотек;
- Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
"Зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо. Подання та розгляд клопотання пройшли з дотриманням усіх процесуальних норм", — заявили у відомстві.
У листопаді Порошенко повідомив, що був змушений продати акції своїх каналів "Прямий" та "5 канал" через "антіолігархічний закон". Згідно з ним, олігархом є людина, яка відповідає щонайменше трьом із таких критеріїв:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
- підтверджена вартість активів особи перевищує мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
Людині, яка потрапила до реєстру олігархів, буде заборонено фінансувати партії, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати політичну агітацію.
У коментарі порталу "Детектор медіа" компанія "Вільні медіа", яка купила у п'ятого президента акції "Прямого" та "5 каналу", повідомила, що шукає різні шляхи фінансування телеканалів і не отримуватиме гроші від колишнього власника та його родини.
Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань підписало підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності п'ятому президентові України Петру Порошенку у провадженні про постачання вугілля з ОРДЛО. За даними Служби безпеки України, через схеми, в яких фігурував політик, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. У "вугільній схемі", за версією слідства, також фігурують бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук.
6 січня лідер "Європейської солідарності" повідомив про намір повернутися до країни із закордонної поїздки 17 січня. Цього ж дня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи політика.