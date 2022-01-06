В "Евросолидарности" Порошенко говорят, что суд арестовал активы "Прямого" и "5 канала"

Партия пятого президента заявила, что он перестал быть владельцем этих вещателей еще в ноябре 2021 года.

Печерский районный суд Киева, который удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора об аресте имущества и активов пятого президента, народного депутата и лидера партии "Европейской солидарности" Петра Порошенко по делу о госизмене и содействии терроризму, также наложил арест на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал". Об этом сообщила пресс-служба политической силы на своем сайте в четверг, 6 января.

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"Кроме имущества Порошенко судья Бортницкая (…) арестовала активы "Прямого" и "5 канала", — говорится в заявлении партии.

Также представители "Евросолидарности" заявили, что рассматривают это решение суда как очередную попытку власти "положить конец свободе слова", отметив, что "Прямой" и "5 канал" — "не последние телеканалы, которые пытается закрыть (президент Украины Владимир) Зеленский".

При этом в партии добавили, что с ноября 2021 года Порошенко не является владельцем вещателей.

"Но это не мешает Офису президента налагать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения – зачистить информационное пространство страны", — заявила "Евросолидарность".

Офис генпрокурора заявил, что имущество Порошенко, на которое сегодня суд наложил арест, принадлежит пятому президенту и об этом свидетельствует информация из:

Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

Реестра прав собственности на недвижимое имущество;

Государственного реестра ипотек;

Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

"В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д. Подача и рассмотрение ходатайства прошли с соблюдением всех процессуальных норм", — заявили в ведомстве.

[ + – ] Офис генпрокурора о том, где были найдены сведения об активах и имуществе Порошенко

В ноябре Порошенко сообщил, что был вынужден продать акции своих каналов "Прямой" и "5 канал" из-за "антиолигархического закона". Согласно нему, олигархом является человек, который соответствует по меньшей мере трем из следующих критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Человеку, попавшему в реестр олигархов, будет запрещено финансировать партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию.

В комментарии порталу "Детектор медіа" компания "Свободные медиа", купившая у пятого президента акции "Прямого" и "5 канала", сообщила, что ищет разные пути финансирования телеканалов и не будет получать деньги от бывшего владельца и его семьи.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований подписало подозрение в государственной измене и содействии террористической деятельности пятому президенту Украины Петру Порошенко в производстве о поставках угля из ОРДЛО. По данным Службы безопасности Украины, из-за схем, в которых фигурировал политик, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. В "угольной схеме", по версии следствия, также фигурируют бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук.

6 января лидер "Европейской солидарности" сообщил о намерении вернуться в страну из зарубежной поездки 17 января. В этот же день Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы политика.