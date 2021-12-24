На тлі повідомлень про арешт: Порошенко радісно гуляє з дружиною Варшавою (відео)

Петра та Марину Порошенків помітила українка, яка стояла біля вітрини крамниці. Першою на відеозйомку відреагувала дружина політика, помахавши рукою.

П'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка побачили разом із дружиною Мариною на прогулянці у Варшаві. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Pavlovsky News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Порошенко та його дружину у столиці Польщі помітила українка, яка стояла біля вітрини магазину. Вона почала знімати подружжя, Марина Порошенко це побачила, посміхнулася та помахала рукою.

П'ятий президент також відреагував на це. Спочатку він усміхнувся, трохи вклонився, показав великий палець і зайшов у магазин привітатись із відвідувачами.

Відеокадри супроводжуються піснею "Добрий вечір, Польща" польською мовою.

Що робить Порошенко у Варшаві?

П'ятий президент України розповів у себе у Facebook, що встиг зробити в польській столиці. Візит ще не закінчився, але основну частину планів та завдань вдалося виконати, зазначив він.

[ + – ] Порошенко каже, що у Польщі відчував себе серед друзів Фото: Facebook

Порошенко зустрівся з експрезидентом Польщі Броніславом Комаровським, віцемаршалком Сенату Міхалом Камінським, головою комітету із закордонних справ Сейму Мареком Кухцинським

"І на безпековому форумі у Варшаві, і в парламенті, і під час урядових зустрічей відчував себе серед друзів", – написав нардеп.

Тим часом 24 грудня з'явилася інформація про підписання клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави 1 мільярд гривень. Адвокати зазначили, що рішення про арешт п'ятого президента можуть розглянути таємно.

Один із захисників Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити санкції проти нардепа та заарештувати його активи. За ініціативою президента України Володимира Зеленського, засідання РНБО відбудеться 29 грудня.

Фокус раніше повідомляв, що нардепа підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Правоохоронці вважають, що він впливав на зрив поставок вугілля з ПАР, щоб купити паливо та бойовиків із ОРДЛО.

Лідер центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов говорив, що Порошенко перебуває у заздалегідь запланованій закордонній поїздці, де проводить різноманітні зустрічі.