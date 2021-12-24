"Держпереворот через знищення Офісу генпрокурора": рішення про арешт Порошенка можуть ухвалити таємно

За словами захисника п'ятого президента Іллі Новікова, про клопотання щодо арешту політика він дізнався зі ЗМІ і до пуття не знає про рішення Печерського райсуду Києва. Проте, адвокати звинувачують прокурорів у виконанні "хотілок" Офісу президента.

Адвокати не знають, чи Печерський райсуд Києва видавав дозвіл на затримання п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомив один із захисників політика Ілля Новіков на брифінгу, який транслювала у Facebook партія "Європейська солідарність".

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"Ми не знаємо про підтвердження цього рішення (про арешт Порошенка). Достовірно ми знаємо, що таке рішення проходило за відсутності адвокатів Порошенка. Ми орієнтуємося на інформацію зі ЗМІ, зокрема російських", – сказав Новіков.

Клопотання про арешт політика розглянуть таємно, а суспільству та адвокатам можуть повідомити про рішення вже за фактом, додав захисник.

"Шанси на те, що Офісу генпрокурора (ОГП) вдасться ухвалити законне рішення, мінімальні. Я думаю, навіть нульові. Після підписання підозри (у державній зраді за постачання вугілля з ОРДЛО — ред.) дехто готовий вірити на слово представникам ДБР, СБУ та ОГП", – повідомив Новіков.

За його словами, "держпереворот зараз відбувається у формі знищення Офісу генпрокурора".

"ОГП, який має бути незалежним від виконавчої влади та президента, зараз підпорядковується "хотілкам" Офісу президента. Ми втрачаємо ОГП і чекаємо на інформацію з Печерського райсуду", – сказав Новіков.

[ + – ] За словами Новікова, президент не повинен тиснути на прокурорів Фото: 5.ua

Другий захисник Порошенка Ігор Головань додав, що згідно із законодавством голову Верховної Ради мають повідомити про арешт нардепа протягом доби.

Що кажуть у Печерському райсуді?

Прессекретар суду Віталій Чергавий сказав "РБК-Україна", що судові засідання у справах такого рангу, як правило, відбуваються в закритому режимі. Інформації про те, що суд вже ухвалив рішення про арешт Порошенка, він не підтвердив і не спростував, оскільки "робочий час у п'ятницю закінчився".

"Я не маю технічної можливості перевірити цю інформацію про засідання", — наголосив він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заступник генпрокурора України Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п'ятого президента України та призначення йому застави в 1 мільярд гривень. Новіков стверджував, що РНБО може в найближчі два-три тижні ввести санкції проти Порошенка та заарештувати його активи.

Зазначимо, що Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму 20 грудня. У СБУ кажуть, що Порошенко профінансував бойовиків ЛДНР на суму понад 200 мільйонів гривень.

П'ятий президент наразі не в Україні, але після повернення обіцяє "поговорити" з владою. Порошенко вважає, що без переконливих доказів його звинувачувати не можна.