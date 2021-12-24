"Госпереворот через уничтожение Офиса генпрокурора": решение об аресте Порошенко могут принять тайно

По словам защитника пятого президента Ильи Новикова, о ходатайстве касательно ареста политика он узнал из СМИ и толком не знает о решении Печерского райсуда Киева. Однако адвокаты обвиняют прокуроров в исполнении "хотелок" Офиса президента.

Адвокаты не знают, выдавал ли Печерский райсуд Киева разрешение на задержание пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил один из защитников политика Илья Новиков на брифинге, который транслировала в Facebook партия "Европейская солидарность".

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"Мы не знаем о подтверждении этого решения (об аресте Порошенко). Достоверно мы знаем что такое решение проходило в отсутствие адвокатов Порошенко. Мы ориентируемся на информацию из СМИ, в том числе российских", – сказал Новиков.

Ходатайство об аресте политика рассмотрят тайно, а обществу и адвокатам могут сообщить о решении уже по факту, добавил защитник.

"Шансы на то, что Офису генпрокурора (ОГП) удастся принять законное решение, минимальны. Я думаю, даже нулевые. После подписания подозрения (в государственной измене за поставки угля из ОРДЛО — ред.) немного кто готов верить на слово представителям ГБР, СБУ и ОГП", – сообщил Новиков.

По его словам, "госпереворот сейчас происходит в форме уничтожения Офиса генпрокурора".

"ОГП, который должен быть независимым от исполнительной власти и президента, сейчас подчиняется "хотелкам" Офиса президента. Мы теряем ОГП и ждем информацию из Печерского райсуда", – сказал Новиков.

[ + – ] По словам Новикова, президент не должен давить на прокуроров Фото: 5.ua

Второй защитник Порошенко Игорь Головань добавил, что по законодательству главу Верховной Рады должны уведомить об аресте нардепа в течение суток.

Что говорят в Печерском райсуде?

Пресс-секретарь суда Виталий Чергавый сказал "РБК-Украина", что судебные заседания по делам такого ранга, как правило, проходят в закрытом режиме. Информации о том, что суд уже вынес решение об аресте Порошенко, он не подтвердил и не опроверг, поскольку "рабочее время в пятницу закончилось".

"Я не имею технической возможности проверить эту информацию о заседании", — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте пятого президента Украины и назначении ему залог в 1 миллиард гривен. Новиков утверждал, что СНБО может в ближайшие две-три недели ввести санкции против Порошенко и арестовать его активы.

Отметим, что Порошенку подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму 20 декабря. В СБУ говорят, что Порошенко профинансировал боевиков "ЛДНР" на сумму более 200 миллионов гривен.

Пятый президент сейчас не в Украине, но по возвращению обещает "поговорить" с властями. Порошенко считает, что без убедительных доказательств его обвинять нельзя.