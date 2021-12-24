"Приеду – поговорим": Порошенко заявил, что его нельзя подозревать просто так

Политик сделал особый акцент на том, что он пятый президент Украины. Петр Порошенко заявил, у властей должны быть весомые доказательства, чтобы обвинять его в госизмене.

Пятый президент Петр Порошенко обещает "поговорить" с украинскими властями после возвращения из зарубежной поездки. Об этом он сказал в интервью "5 каналу", анонс которого вышел в YouTube.

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Порошенко намекает, что просто так его нельзя в чем-то подозревать.

"Это (обвинение в госизмене, – ред) – сумасшествие. Я — пятый президент государства. И перед тем, как что-то говорить, у вас должны быть убедительные доказательства для общества и международных партнеров. Я приеду – поговорим", – пообещал он.

[ + – ] Порошенко грозит 15 лет тюрьмы

Отметим, что по местам жительства, прописки и работы пятого президента Украины 20 декабря направили сообщение о подозрении в госизмене и содействии терроризму. Порошенко вменяют участие в незаконных поставках угля из ОРДЛО, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме Порошенко, в этом уголовном деле фигурируют нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Пятый глава государства сейчас находится в зарубежной поездке. В партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, пообещали, что он вернется в Украину. Сам Порошенко говорил о встречах с европейскими политиками в Варшаве, на которых он собирался обсудить противодействие России.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря заявил, что вообще не думает о подозрении Порошенко. Нынешний глава государства причислил его к "одной из финансовых групп, которые свозят людей из разных областей", чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Адвокат Порошенко Игорь Головань 22 декабря попросил Государственное бюро расследований допросить Зеленского и приближенных к нему политиков по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Верховный Суд Украины вызвал Зеленского по иску, в котором Порошенко просил признать незаконными его комментарии о "пленках Медведчука". Заседание суда назначили на 28 февраля 2022 года.