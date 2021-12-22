Адвокат Порошенко подал в ГБР ходатайство о допросе Зеленского по "угольному делу"

Юрист указал, что глава государства и провластные политики "неоднократно заявляли" об известных им фактах нарушения закона со стороны пятого президента Украины.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань подал в Государственное бюро расследований (ГБР) ходатайство о допросе главы государства Владимира Зеленского и других политиков по "угольному делу", в котором его клиент подозревается в государственной измене и содействии терроризму. Об этом юрист написал в своем Facebook в среду, 22 декабря.

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Так, Головань просит следователей ГБР допросить:

президента Украины Владимира Зеленского;

главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию;

министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук;

главу комитета по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народного депутата из "Слуги народа" Даниила Гетманцева;

главу временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов власти, нардепа из "Слуги народа" Марьяну Безуглую;

представителя президента в Конституционном суде, народного депутата из "Слуги народа" Федора Вениславского.

Подачу ходатайства в ГБР адвокат мотивировал тем, что указанные лица, по его словам "неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений".

"Прошу следователей немедленно (их) допросить, само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. Надеюсь, эти граждане (…) дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", — заявил Головань.

[ + – ] Пост адвоката Порошенко в Facebook

Напомним, 20 декабря, правоохранители направили по местам жительства, прописки и работы пятого президента Украины сообщение о подозрении в государственной измене и содействии терроризму по производству о незаконных поставках угля из ОРДЛО. Сам лидер "Европейской солидарности" на данный момент находится в зарубежной поездке. В его партии заверили, что Порошенко вернется в Украину.

Пятый президент назвал сообщение о подозрении "переходом красных линий" и пообещал, что власть "за это ответит".

Кроме лидера "ЕС" в этом расследовании фигурируют также нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

В ходе итоговой пресс-конференции партии "Слуга народа" 21 декабря глава фракции Давид Арахамия заявил, что уже после сообщения о подозрении по этому производству Медведчуку, Демчишину и Кузяре "было известно, что команды по закупке угля (из ОРДЛО) шли из наивысших кабинетов бывшей власти".

В свою очередь президент Зеленский, комментируя "угольное дело", заявил об отсутствии оснований для того, чтобы подозрение Порошенко повлияло на внутриполитическую ситуацию в стране.