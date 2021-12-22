Адвокат Порошенко подав у ДБР клопотання про допит Зеленського по "вугільній справі"

Юрист зазначив, що глава держави та провладні політики "неодноразово заявляли" про відомі їм факти порушення закону з боку п'ятого президента України.

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань подав до Державного бюро розслідувань (ДБР) клопотання про допит глави держави Володимира Зеленського та інших політиків щодо "вугільної справи", в якій його клієнт підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму. Про це юрист написав у своєму Facebook у середу, 22 грудня.

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Так, Головань просить слідчих ДБР допитати:

президента України Володимира Зеленського;

главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію;

міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук;

голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата з "Слуги народу" Данила Гетьманцева;

голову тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів влади, нардепа із "Слуги народу" Мар'яну Безуглу;

представника президента у Конституційному суді, народного депутата із "Слуги народу" Федора Вениславського.

Подання клопотання до ДБР адвокат мотивував тим, що зазначені особи, за його словами, "неодноразово публічно заявляли, що їм нібито відомі факти вчинених Петром Порошенком правопорушень".

"Прошу слідчих негайно (їх) допитати, само собою, попередивши про кримінальну відповідальність за свідомо неправдиві свідчення. Сподіваюся, ці громадяни (…) дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи", — заявив Головань.

[ + – ] Пост адвоката Порошенка у Facebook

Нагадаємо, 20 грудня, правоохоронці направили за місцями проживання, прописки та роботи п'ятого президента України повідомлення про підозру у державній зраді та сприяння тероризму з провадження про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО. Сам лідер "Європейської солідарності" зараз перебуває у закордонній поїздці. У його партії запевнили, що Порошенко повернеться до України.

П'ятий президент назвав повідомлення про підозру "переходом червоних ліній" та пообіцяв, що влада "за це відповість".

Крім лідера "ЄС" у цьому розслідуванні фігурують також нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.

Під час підсумкової пресконференції партії "Слуга народу" 21 грудня голова фракції Давид Арахамія заявив, що вже після повідомлення про підозру щодо цього провадження Медведчуку, Демчишину та Кузярі "було відомо, що команди із закупівлі вугілля (з ОРДЛО) йшли з найвищих кабінетів колишньої влади".

Зі свого боку, президент Зеленський, коментуючи "вугільну справу", заявив про відсутність підстав для того, щоб підозра Порошенка вплинула на внутрішньополітичну ситуацію в країні.