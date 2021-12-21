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Політика Порошенку підписали підозру про державну зраду Підсумкова пресконференція фракції "Слуга народу"

"Кричав на кожному кроці, що він патріот". Арахамія запропонував заборонити Порошенку відвідувати Раду

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Петро Порошенко, Давид Арахамія, підозра, Слуга народу
Фото: Скриншот | Арахамія запропонував не пускати Порошенка до Ради через "вугільну схему"

Глава фракції "Слуга народу" заявив, що повідомлення п'ятому президентові про підозру "було очікуваним" і діям колишнього глави держави буде дана "політична" оцінка.

П'ятому президенту України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку необхідно заборонити відвідувати Верховну Раду у разі, якщо інформація слідства щодо його ролі у постачанні вугілля з ОРДЛО підтвердиться. Про це під час підсумкової пресконференції партії у вівторок, 21 грудня, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Підозрення (Порошенку) було очікуваним. Коли (нардепа з ОПЗЖ Віктора) Медведчука заарештували, потім (бізнесмена Сергія) Кузяру заарештували, потім повідомили про підозру (ексміністру енергетики Володимиру) Демчишину, тоді вже було відомо, що ці команди із закупівлі вугілля (З ОРДЛО) йшли з найвищих кабінетів колишньої влади. Це було зрозуміло", — сказав народний депутат.

Глава фракції додав, що якщо підтвердиться інформація про роль п'ятого президента Петра Порошенка у "вугільній схемі", яку в понеділок оприлюднило СБУ, то політику необхідно "заборонити заходити до Верховної Ради".

"Медведчук ніколи не казав, що він патріот. Коли Порошенко щокроку кричав, що він патріот, а потім таке робив, якщо він це робив, то я думаю, що оцінка буде і політична, і громадська...", — сказав нардеп.

Крім цього, Арахамія розповів, що бійці спецпідрозділу "Альфа" у межах "вугільного виробництва" дають свідчення про перевезення грошей до ОРДЛО за паливо.

"Багато бійців спецпідрозділу "Альфа"... вони дають свідчення та кажуть, хто їм давав команди, а потім керівники "Альфи" дають свідчення", — сказав політик.

Нагадаємо, під час цієї ж пресконференції глава фракції анонсував "велику демандатизацію" у місцевих радах — депутатів, які не виправдали довіру виборців, позбавлять повноважень.

Також Арахамія розповів про успішний у плані експорту рік для України, зазначивши, що перевищити досягнуті показники наступного року буде складно через "коригування цін" на світовому ринку.