"Велика демандатизація". Арахамія анонсував "чистки" у лавах депутатів від "Слуги народу"

За словами голови фракції, у майбутньому почне діяти принцип, згідно з яким повноваження депутатів, які не виправдали довіри виборців, припинятимуться достроково.

У "Слузі народу" ініціюють припинення виконання повноважень депутатами місцевих рад "за народною ініціативою". Про це під час підсумкової пресконференції партії у вівторок, 21 грудня, повідомили голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Національної ради громад у цій політичній силі Олександр Завітневич.

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"Напрацювали план місцевих організацій партії на місцях. У липні 2020 року ми ухвалили зміни до закону про статус депутатів місцевих рад, які дозволяють припинити функції депутата з народної ініціативи", — сказав Завітневич. Зі свого боку Арахамія заявив, що у місцевих радах почне діяти "імперативний мандат" (правило, згідно з яким існує процедура дострокового відкликання депутатів, які не виправдали довіру виборців — ред.).

"Коли ми багатьох депутатів позбавлятимемо мандатів? Коли буде велика чистка, велика демандатизація?" — спитав голова фракції Завітневича.

"На рівні обласних рад та місцевих, міських... Є така ініціатива", — сказав голова Нацради громад, уточнивши, що подробиці щодо відкликання мандатів у депутатів будуть оприлюднені у січні 2022 року.

Нагадаємо, раніше на пресконференції Арахамія розповів, що перевищити досягнуті показники українського експорту наступного року буде складно через "коригування цін" на світовому ринку.

Також глава фракції заявив, що владі доведеться вжити "надзвичайних заходів" у разі зростання цін на газ Європі.