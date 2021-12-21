"Буде рішення": Арахамія попередив українців про наслідки зростання ціни на газ у Європі

До кінця року газ в Україні збереже ціну на рівні 7,96 за кубометр. Але якщо в Європі його вартість буде на рівні 2 тис. доларів, доведеться вживати "надзвичайних заходів".

У майбутньому доведеться ухвалювати рішення щодо ціни на газ в Україні. Про це сказав голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія на підсумковій пресконференції однойменної політсили, яка транслювалася у Facebook.

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"По газу — 7,96 до кінця року. До лютого, гадаю, такі ж умови. Опалювальний сезон закінчується і надалі буде якесь рішення, якого зараз немає. Ви знаєте, спотова ціна газу досягла майже 2 тисяч євро. Такої ціни взагалі не було у 2021 році, це безпрецедентне зростання”, – пояснив він.

Політик зазначив, що таке збільшення ціни поки що не вплине на побутових споживачів. Але якщо така ціна залишиться, потрібно буде вживати "надзвичайних заходів", додав він.

"У нас створено штаб із цих питань, чекатимемо від них якихось напрацювань", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, що 21 грудня ціни на газ на лондонській біржі встановили рекорд, перевищивши 2 тис. доларів за тисячу кубометрів. На день раніше вартість газу перевищила 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Газові контракти піднялися в ціні після відмови "Газпрому" від бронювання допомог для транзиту газу через Україну.