"Будет решение": Арахамия предупредил украинцев о последствиях роста цены на газ в Европе

До конца года газ в Украине сохранит цену на уровне 7,96 за кубометр. Но если в Европе его стоимость будет на уровне 2 тыс. долларов, придется принимать "чрезвычайные меры".

В будущем придется принимать решение по поводу цены на газ в Украине. Об этом сказал глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия на итоговой пресс-конференции одноименной политсилы, которая транслировалась в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"По газу — 7,96 до конца года. До февраля, думаю, такие же условия. Отопительный сезон заканчивается и далее будет какое-то решение, которого сейчас нет. Вы знаете, спотовая цена газа достигла почти 2 тысяч евро. Такой цены вообще не было в 2021 году, это беспрецедентный рост", – объяснил Давид Арахамия.

Политик отметил, что такое увеличение цены пока не отразится на бытовых потребителях. Но если такая цена останется, нужно будет предпринимать "чрезвычайные меры", добавил он.

"У нас создан штаб по этим вопросам, будем ждать от них каких-то наработок", – заключил Арахамия.

Напомним, что 21 декабря цены на газ на лондонской бирже установили рекорд, превысив 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость газа превысила 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Газовые контракты поднялись в цене после отказа "Газпрома" от бронирования допмощностей для транзита газа через Украину.