Ціна газу в Європі встановила новий історичний рекорд – понад $2 тисячі

Попередній рекорд ціни на газові ф'ючерси в Європі встановили у жовтні, перейшовши позначку 1 900 доларів. Через півтора місяці блакитне паливо подорожчало ще на 100 доларів.

Біржові ціни на природний газ у Європі 21 грудня встановили новий історичний рекорд, злетівши понад 2 тис. доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать результати торгів на Лондонській біржі ICE.

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Січневі газові ф'ючерси на голландському хабі TTF почали торгуватися за ціною 1821 долар за тисячу кубометрів (€154,35 за МВт-год). Максимальна вартість була 13:30 за київським часом – 2063 доларів за тисячу кубометрів (€174,98 за МВт-год).

[ + – ] 20 грудня ціна на газ була понад 1,9 тис. доларів

У другій половині дня біржові ф'ючерси на газ опустилися до позначки 2 018 доларів за тисячу кубометрів (€171,1 за МВт-год).

Зазначимо, що 20 грудня ціна на газ у Європі перевищила 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів. Вперше блакитне паливо на біржі продавалося за такою ціною 6 жовтня цього року.

Росія чекає "Північний потік – 2"

Нагадаємо, що газ почав дорожчати на голландському хабі через те, що "Газпром" не забронював додаткових потужностей газопроводу "Ямал-Європа" на січень. Також російський монополіст відмовився від бронювання потужностей для транзиту газу через Україну.

Глава держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав у Facebook про те, що "Газпром" не планує збільшувати транзит через Україну більше ніж 109 млн кубометрів на добу, що передбачено чинним контрактом.

"Висновки очевидні — шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації "Північного Потоку — 2", — зазначив він.

Старший аналітик ринку нафти та газу московської інвесткомпанії BCS Рональд Сміт сказав у коментарі Financial Times, що скорочення постачань газопроводом "Ямал-Європа" пояснюється сильними морозами. Так, на заході Росії температура досягла -25 градусів, а Східного Сибіру вже холодніше, ніж -50.

Аналітик іншої російської інвестиційної компанії Sova Capital Мітч Дженнінгс заявив про стабільність обсягів постачання газу по "Турецькому потоку".

Нагадаємо, що в Європі деякі виробництва змушені переходити на вугілля через високі ціни на газ.