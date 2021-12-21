"Большая демандатизация". Арахамия анонсировал "чистки" в рядах депутатов от "Слуги народа"

По словам главы фракции, в будущем начнет действовать принцип, согласно которому полномочия депутатов, не оправдавших доверия избирателей, будут прекращаться досрочно.

В "Слуге народа" инициируют прекращение выполнения полномочий депутатами местных советов "по народной инициативе". Об этом в ходе итоговой пресс-конференции партии во вторник, 21 декабря, сообщили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель Национального совета громад в этой политической силе Александр Завитневич.

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"Наработали план местных организаций партии на местах. В июле 2020 года мы приняли изменения в закон про статус депутатов местных советов, которые позволяют прекратить функции депутата по народной инициативе", — сказал Завитневич.

В свою очередь Арахамия заявил, что в местных советах начнет действовать "императивный мандат" (правило, согласно которому, существует процедура досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей — ред.).

"Когда мы будем многих депутатов лишать мандатов? Когда будет большая чистка, большая демандатизация?" — спросил глава фракции Завитневича.

"На уровне областных советов и местных, городских… Есть такая инициатива", — сказал глава Нацсовета громад, уточнив, что подробности касательно отзыва мандатов у депутатов будут обнародованы в январе 2022 года.

Напомним, ранее на пресс-конференции Арахамия рассказал, что превысить достигнутые показатели украинского экспорта в следующем году будет сложно из-за "корректировки цен" на мировом рынке.

Также глава фракции заявил, что властям придется принять "чрезвычайные меры" в случае роста цен на газ Европе.