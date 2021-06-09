Все ли тайное стало явным? Что НАБУ хочет услышать на "пленках Медведчука"

Денис Бигус завершил публикацию "пленок Медведчука". Что нового мы узнали из прослушки лидера ОПЗЖ и насколько можно доверять этим записям — порезанным и, как уверяют оппоненты журналиста, вырванным из контекста.

Денис Бигус, журналист-расследователь программы "Наші гроші", которая выходит на канале BIHUS info, выдал последнюю порцию "сенсационного" расследования, посвященного Виктору Медведчуку и Петру Порошенко. И почти сразу же директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что НАБУ обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой передать "пленки Медведчука" — "чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ — ред.) делали записи в соответствии с законодательством", — пояснил Сытник.

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Не исключено, что информация с прослушки лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" может стать основанием для уголовного производства. Ответ СБУ пока не известен, ранее сообщалось, что эксперты службы безопасности проверяют подлинность опубликованных записей.

[ + – ] Петр Порошенко и Виктор Медведчук Фото: Коллаж: Фокус

Денис Бигус и журналисты BIHUS Info обнародовали заключительную часть записей телефонных разговоров Виктора Медведчука. Они посвящены тому, как народный депутат Украины, кум Владимира Путина Виктор Медведчук участвовал в освобождении пленных украинских военных, занимался переговорами с российской стороной по поставкам электричества и газа, а также отстаивал интересы Петра Порошенко, который был тогда президентом ("пленки Медведчука" охватывают период с 2014 года). В записях, кроме пятого президента, якобы фигурируют Виктор Медведчук, ряд российских политиков и некоторые представители так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Пленки" расследователь выдавал порциями, их хватило на 4 часовых выпуска передачи — и еще остались неопубликованные аудиозаписи. Их Денис Бигус обещает обнародовать тоже.

История появления "пленок Медведчука"

Появлению расследования предшествовал скандал с Виктором Медведчуком. 11 мая нардепу предъявили подозрение в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Через два дня суд отправил Медведчука под домашний арест.

Далее стали появляться ролики-расследования. Откуда появились записи, ставшие основанием для расследования – неясно. Сами журналисты заявляли, что "эти записи мы не случайно нашли на затерянном телефоне. Это записи украинских спецслужб, это очевидно".

Появлялись намеки в Сети на то, что пленки — заранее продуманный слив. Некий политолог-международник Никита Варламов написал, а потом удалил сообщение о том, что сливы исходят из Офиса президента Зеленского, а занимается этим якобы по команде Ермака Валерий Кондратюк – генерал-лейтенант и глава Службы внешней разведки Украины.

"Как сообщил нам знакомый с ситуацией источник, Кондратюк вел записи по собственной инициативе в 2014-2016 гг., когда работал в Администрации президента Порошенко. Никаких законных оснований у него для этого не было, и записи он вел "на всякий случай", — писал Варламов. И отмечал, что "в нормальном правовом обществе, незаконные записи не могут являться доказательством чего-либо. Но, не в криворожской школе права, которой плевать на законы и Конституцию. Там возможно все", — писал Варламов.

Именно поэтому так примечательно, что Сытник во время форума Zero Corruption Conference фактически легитимизировал "пленки".

"По нашей информации, это было в рамках законных процедур по решению суда. Мы обратились в СБУ с просьбой передать записи для проведения расследования. Мы дадим соответствующую оценку", — заявил глава НАБУ.

О чем идет речь на "пленках Медведчука"

Пленки Медведчука. Запись первая, от 17 мая

[ + – ] "Пленки Медведчука" - часть 1

Первую часть расследования опубликовали 17 мая. Из записей становится ясно, что Виктор Медведчук был включен в работу с Петром Порошенко с самого начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года нардеп регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записям, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время — хоть ночью, хоть на выходных. Об этом он говорил с замглавы правительства РФ Дмитрием Козаком.

В разговоре с тогдашним "премьер-министром ЛНР" Алексеем Карякиным летом 2014-го обсуждал требование убрать украинскую технику от КПП "Изварино".

"Изварино, колонна бронетехники. Если на протяжении часа техника не останавливается и не возвращается на место своей дислокации – вы ее теряете. Она уничтожается, это я вам заявляю", — заявлял Карякин. На что Медведчук отвечал, что "он понял" и информацию передаст.

"Президент сейчас перезвонил и сказал, что дал команду остановить и вернуть технику на Изварино", — позже сообщил Медведчук собеседнику.

В другом диалоге, если верить "пленкам", Карякин и Медведчук обсуждали продвижение украинских военных:

Алексей Карякин: Ваши славные войска с блокпоста обстреляли. Кроме этого, в Красном Партизане то ли минометный, то ли гаубичный обстрел идет населенного пункта Красный Партизан.

Виктор Медведчук: Подожди, Алексей. Дай я запишу. Во-первых, это не наши славные войска. Я к этим славным войскам имею такое же отношение, как и ты.

К: Украинская армия или кто там у вас…

М: Ну, разумеется, да… у них, Алексей. У них.

К: Дальше. Продвижение техники продолжаются. Самолеты начали летать. Нам что, положить вам несколько "птичек", блин?

М: Вот смотри, Алексей, что я хочу сказать. Ты должен знать и, наверное, знаешь. Я все это делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко. Но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею.

Из записей переговоров ясно, что напрямую Медведчук с Владимиром Путиным не общался. Либо этих записей нет, либо в руки журналистов они не попали. Медведчук вел переговоры через посредников — таких как помощник Путина или заместитель премьера. О встрече с главой Кремля договаривался неделями через протокольную службу.

"Как бы так донести, чтобы донесли руководителю. Я там готов подскочить", — говорил Медведчук замглавы администрации Путина Антону Вайно 25 октября 2014-го. При этом он отмечал, что "ночью побывал у нашего руководителя" и у него возник "один важный вопрос", который бы он и хотел обсудить.

"Попроси руководителя, хочу увидеться минут на 10. Там есть вопрос, нужно проконсультироваться", — просил Медведчук в разговоре с главой протокола Путина Владимиром Островенко 8 апреля 2016-го.

В то же время в разговоре с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком Медведчук оговорился, что работает в интересах сепаратиста и главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

6 июля 2014 года боевики атаковали истребитель Су-25. На следующий день Виктор Медведчук позвонил главе боевиков так назваемой ДНР Александру Бородаю и попросил не трогать "имение Ахметова".

Виктор Медведчук: – Саша, смотри. Позвонил мой один хороший знакомый и друг. Зовут Ринат Леонидович Ахметов. Просто – Ринат.

Александр Бородай: – Интересная фамилия.

В. М: – 50 человек сейчас атакуют его дом. Может, не надо этого делать?

А. Б.: – Я в курсе. Дело в том, что туда уже выехала группа военной прокуратуры, чтобы разобраться, кто окружил его имение. Позывные… "Ваня Русский". Кто такой "Ваня Русский" пока одному богу известно. Чей это человек – я понятия не имею: не "Восток", не "Оплот", не Стрелков.

В. М.: – Ну вы против этого?

А. Б.: – Да-да, поехали разбираться, я же тебе говорю. Это какое-то несанкционированное действие в центре города. Поехали разбираться.

В. М.: – Хорошо, Саша, спасибо. Если можешь – помоги. Я думаю, что это понадобится нам в будущем.

Через несколько часов после этого звонка произойдет авиакатастрофа Boeing MH17. Это также обсуждалось. Медведчук общался по этому поводу с неким Дмитрием Дорошенко, который назван его "помощником по Донецку/Луганску".

Дорошенко говорит, что ситуация "выгодна только киевским властям". Медведчук отвечает, что "серьезная штука, международная" — и если это и произошло по чьей-то вине, то неумышленно или по неосторожности.

Пленки Медведчука. Запись вторая, от 24 мая

[ + – ] "Пленки Медведчука" - часть 2

24 мая появилась вторая серия прослушки якобы разговоров Виктора Медведчука. Записи датируются 2015-2016 годами.

Медведчук общается с российскими должностными лицами, в частности с Дмитрием Козаком, который тогда был заместителем председателя правительства РФ. Также нсть записи разговора Медведчука с руководителем "Транснефти" Николаем Токаревым. Именно с ним обсуждаются вопросы потери контроля над "трубой", то есть ее национализация, которую одобрил Высший хозяйственный суд, и пути ее возвращения к предыдущим владельцам, а именно "Транснефти". Тогда же Медведчук уверял Токарева, что труба обязательно вернется к "Транснефти", на что ее глава выражал сомнения.

Первые разговоры Медведчука по поводу "трубы" датируются февралем 2015 года. 25 февраля Медведчук говорит Токареву, что вопрос "трубы" "он контролирует лично". Кто "он", не уточняется.

На следующий день, 26 февраля 2015 года, Медведчук снова беседует с Токаревым и анонсирует визит в Москву по поводу "трубы": "Я обязательно зайду, мы там поговорим, потому что я вчера опять там встречался с главным нашим, да. Ну там уже есть конкретика определенная".

В марте 2015-го Медведчук объявляет Токареву, что вопросом "трубы" с его стороны будет заниматься "его человек" тоже с фамилией Козак, "он там депутат у нас с моей бригады". Очевидно, речь идет о Тарасе Козаке — депутате от ОПЗЖ, которого связывают с Медведчуком.

"Он будет вроде, как вы говорите, представитель покупателя… Это и здесь согласовано, у меня здесь, у руководителя", — говорит Медведчук Токареву.

Еще в январе 2015 года Медведчук и Козак вместе вылетали в швейцарский город Санкт-Галлен. Именно в этом городе зарегистрирована компания, в собственность которой позже перейдет "труба", а сам Козак в том же 2015-м отправится на несколько дней в Москву.

Пленки Медведчука. Запись третья, от 31 мая

[ + – ] "Пленки Медведчука" - часть 3

Очередная часть записей была опубликована 31 мая. На пленках слышно, как кум российского президента Владимира Путина рассказывает замглавы правительства РФ Дмитрию Козаку, как уговаривал Петра Порошенко покупать уголь у боевиков. Впоследствии тот согласился, но якобы дал распоряжение Нацбанку открыть счет и выбрать компанию-посредник, через которую будут переводить деньги за уголь и которая будет продавать уголь "Центрэнерго". С этим не согласились в Кремле.

Также Медведчук предлагал поставлять уголь в Украину "бартером", например, в обмен на продукты. Однако в России с таким предложением тоже не согласились, отметив, что людям нужны деньги.

Кроме этого, Медведчук советовал Кремлю прекратить продажу своего угля, чтобы шантажировать Украину. Впоследствии политик, судя по "пленкам", заверил замглавы российского правительства Дмитрия Козака, что Украина готова платить, а возить наличные будет СБУ — "первый заместитель главы СБУ". Первый транш отправили боевикам 31 декабря 2014 года, а второй должен был быть 5 января.

[ + – ] Виктор Медведчук и Дмитрий Козак в расследовании Дениса Бигуса - скриншот

Однако после поступления оплаты за уголь боевики не отправили его в Украину, потому Медведчуку пришлось просить Козака повлиять на них.

"По Донецку отгрузили только 27 вагонов — это на 1,5 млн гривен. А по Луганску вообще — даже еще транспорт не заказали и ничего не отгружали. Они передоплату получили 10 млн, по 5 млн, и мы собираемся завтра новый транш. А уголь только на 1,5 млн дали. И то эти вагоны еще даже не прошли эту линию разграничения. То есть 27 вагонов отгрузили и все", — жаловался политик 4 января 2015 года в телефонном разговоре с замглавы правительства РФ.

Отметим, после этого разговора уголь отправили в полном объеме.

Пленки Медведчука. Запись четвертая, от 7 июня

[ + – ] "Пленки Медведчука" - часть 4

Четвертая, завершающая часть "пленок Медведчука" увидела свет 7 июня. В ней речь шла о проблеме осени 2014 года, когда Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии. Впрочем, и на оккупированных территориях была проблема: Россия не могла обеспечить полное снабжение. Тогда возникла потребность в двойном соглашении: Россия продает электроэнергию Украине, но наше государство поставляет ее в Крым.

В записи разговора Виктора Медведчука и заместителя руководителя администрации Путина Дмитрия Козака говорится, что Россия была готова покупать электроэнергию по рыночной оптовой цене. Якобы без наценок и без выгоды для самой России. Это назвали "политическим решением, возможно, бессодержательным с точки зрения коммерции".

В СМИ в то время появляется информация – торговать электроэнергией будет фирма-прокладка Константина Григоришина, бизнес-партнера Порошенко. Публично тогдашний президент опроверг эти данные, назвав их "уткой". Он заверил, что контракт будут заключать напрямую между двумя странами.

Впрочем, в телефонных разговорах Медведчук фамилию Григоришина упоминает: мол, он должен приехать на переговоры в Москву. Нардеп договаривается, что на встречу с министром энергетики России Новаком, его заместителем Кравчуком и топ-менеджером компании "Интер РАО" Кариной Цуркан приедут Козак и Григоришин. Во время встречи в схему должны были ввести кипрскую компанию, которая была бы прокладкой и поставляла электроэнергию между Россией и Украиной.

[ + – ] Виктор Медведчук и Николай Токарев в расследовании Дениса Бигуса - скриншот

"Должны быть со мной эти два товарища – Григоришин и Козак. Мы договорились с Дмитрием Николаевичем относительно электроэнергии", – говорится на записях.

Как становится понятно из разговоров Медведчука и Дмитрия Козака, согласие на это дал Петр Порошенко.

В конце концов, после шума в СМИ, контракт подписали напрямую, без посредничества компании-прокладки Григоришина.

Вторая часть переговоров посвящена освобождению украинских военных из так называемых "ЛНР" и "ДНР" — и это стало наиболее обсуждаемым фрагментом "пленок Медведчука".

Напомним, в переговорную группу Виктора Медведчука назначил глава СБУ Валентин Наливайченко. В разговоре с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Медведчук заявил, что подключиться к переговорам по пленных его попросил президент Порошенко.

"Еще в одну авантюру меня хотят втащить. Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать мне в обмене пленными. Я уже прожил жизнь, я уже в годах, и когда Порошенко мне дважды сказал, что мне надо позаниматься, то я говорю, спасибо, Петро Алексеевич, я готов. Я такой, ты же знаешь, я не верю в это светлое будущее", — говорит Медведчук в переговорах с Сурковым.

[ + – ] Виктор Медведчук и Владислав Сурков в расследовании Дениса Бигуса - скриншот Фото: Скриншот

В аудиозаписях нет переговоров Медведчука с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР", зато есть разговоры с так называемой "ответственным за обмены" в "ЛНР" Ольгой Кобцевой, "обмудсменом ДНР" Дарьей Морозовой. Так называемый "министр обороны ДНР" Владимир Кононов — самый высокопоставленный функционер псевдореспублик, записи разговоров с которым представлены в ролике.

Также показателен эпизод с "киборгом" Андреем "Рахманом" Гречановым, которого боевики захватили в конце июля 2015-го. Тогда же ВСУ взяли в плен майора армии России Владимира Старкова. Их решили обменять друг на друга, но процесс застопорился.

Освободить Гречаного взялся его друг, автогонщик и телеведущий Алексей Мочанов, который на то время имел статус советника министра обороны. Он утверждает, что после разговоров с боевиками мог вызволить "киборга" еще в августе, но процесс постоянно срывался.

Из записей следует, что в ноябре 2015-го "Медведчук" созвонился с Кононовым и пожаловался ему на усилия Мочанова, который якобы договорился с главарем боевиков Александром Захарченко об обмене. Со слов политика становится понятно, что обмен договорено совершить под эгидой "двух первых", а не отдавать Гречаного Мочанову. Подразумевается, что "первые" – это президенты Украины и РФ.

"Мне такую ​​информацию дали, что позвонил некий Мочанов… И ему Захарченко сказал, мол, приезжай в три часа и возьми Рахмана. Это как называется? Это выходит за рамки. Договариваются два главных лица, два первых. Я занимаюсь этими переговорами, мы решаем эти вопросы, а тут получается какой-то Мочанов", — говорит Медведчук в ходе переговоров с Кононовым.

"Медведчук" объясняет ситуацию тем, что в этом случае Старков будет помилован Порошенко ради прецедента по гибридной войне России против Украины.

Обмен и освобождение Гречанова откладывались еще несколько раз, как поясняют авторы ролика-расследования, ради "красивой картинки" 1 декабря. "Киборг" вернулся в Украину 30 ноября ради того, чтобы Петр Порошенко, вернувшись из Парижа с "нормандского саммита" потом заявил, стоя рядом с военным, что просил союзников "надавить на Путина", чтобы освободить "Рахмана".

К слову, именно эти последние 20 минут расследования и произвели наибольший эффект. И их упоминали, описывая свои ощущения, блогеры и журналисты в Сети.

Так, Михаил Ганницкий, главред УНИАН, отметил, что для Петра Порошенко у него эвфемизмов больше нет и он уже не сочувствует "фанатам Петра Алексеевича", которых назвал "соучастниками".

"От себя добавлю: как-то рано утром (я был за рулем) пресс-секретарь Петра Порошенко aka президента Украины Цеголко мне позвонил, требуя изменить или удалить новости, написанные со слов военных и волонтеров, о сложной ситуации в р-не Дебальцево. По его словам, "ви зриваєте нам успішну операцію". Это был последний раз, когда я поверил Администрации президента и попросил редакторов добавить к новостям позицию ГШ и МО", — написал Ганницкий.

[ + – ] Комментарий Михаила Ганницкого, главреда УНИАН

Журналист Рауль Чилачава отметил, что после просмотренных записей убедился, что "Гетьмана" надо было гнать еще раньше, а посадить его никогда не поздно".

"Тем не менее в этих разговорах самое важное, не цинизм и махровая византийщина со стороны Медведчука и его "Руководителя". Самый большой ужас вызвала вежливая брезгливость со стороны имперских чиновников, которые прекрасно видели все эти попытки срубить "капусты" буквально на всем. Я бы этот выпуск назвал "Империя и барыги". Что касается истории с Рахманом — все посвященные ее знали давно, не было доказательств. Я даже иногда подозревал Алексея, что он сгущает краски рассказывая про негативную роль "Руководителя" в освобождении Рахмана. А он, выходит, не сгущал", — написал журналист.

[ + – ] Комментарий Рауля Чилачавы - скриншот

Реакция всех заинтересованных и не заинтересованных лиц

От пятого президента Украины реакции по поводу четвертой части расследования Бигуса пока не последовало. Но ранее у Петра Порошенко заявляли, что обнародованные записи разговоров "слиты из Офиса президента" с целью дискредитации Порошенко и его партии.

"Сам Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников", – говорили в пресс-службе Порошенко, отмечая, что он готов был взаимодействовать "хоть с чертом лысым".

У Виктора Медведчука и его пресс-службы реакция схожая. Там также сообщили, что записи "сфальсифицированы". Уточним, что речь идет о предыдущих роликах. По поводу финального ролика-расследования нардеп пока не высказался.

"Я не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит – чистая провокация и изготовление так называемой фабрики фейков по поводу того, кто что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", – отвечал Медведчук ранее.

Медведчук сообщил, что был официально уполномочен на ведение переговоров еще в 2014 году и. о. президента Александром Турчиновым, затем Порошенко, минской ТКГ и СБУ. Лидер ОПЗЖ также утверждает, что не давал боевикам никаких гарантий, так как не был на это уполномочен. А с Порошенко он встречался. Вплоть до 2018 года, пока они "не разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц", – сказал Медведчук.

Однако, как видно, этого не произошло. Впрочем, из всех слитых записей, хоть и изрядно порезанных, становится ясно, что Виктор Медведчук был вовлечен в политическую жизнь Украины с 2014 года и занимался буквально всем: начиная от поставок электроэнергии угля и заканчивая обменом пленных. Пусть и не слишком эффективно. Но оттягивать обмен того же "Рахмана" для получения красивой картинки для журналистов у него получалось вполне успешно.

Обличительных постов на тему, как стоит наказать и Медведчука, и Порошенко (или кого-то из них, в зависимости от того, кому больше симпатизирует автор), в Сети достаточно. К примеру, нардеп Макс Бужанский обличает Порошенко. И удивляется, что его поклонники "прозрели" только сейчас — мол, о связи с Медведчуком и российской стороной было уже давно известно.

[ + – ] Пост Макса Бужанского - скриншот

Политолог Юрий Романенко, симпатизируя президенту Зеленскому, отмечает, что именно он — "приговор и Медведчуку и Порошенко", а также пишет, что "поэтому нам нужен свой Нюрнбергский процесс, где все под камеры со всей беспристрастностью на которую способно наше загнившее общество рассмотреть показания всех свидетелей и принимать правильное решение. И тогда, и только тогда мы сделаем твердый шаг к более жизнеспособному, к более правильному и человечному устройству нашего украинского общежития".

Писатель Ян Валетов отмечает, что четвертая часть переговоров Медведчука с представителями так называемой "ЛНР" и "ДНР" — это "о безграничной силе зла и алчности, о подлости, лживости и властолюбии, о том, что можно использовать все — человеческое страдание, смерть, надежду, веру — для обогащения и доминирования. О том, что дна нет". Имея в виду обоих, упомянутых в ролике, персонажей.

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий оправдывает Порошенко, говоря о том, что "пленки Медведчука" появились аккурат перед встречей Зеленского с Байденом, чтобы "обелить" Путина, который в записях упоминается лишь косвенно. А все решали Медведчук и Порошенко.

[ + – ] Пост Николая Княжицкого - скриншот

Но самое показательное в данной ситуации — это количество подобных постов, комментариев и лайков под ними. По сути, их гораздо меньше, нежели было раньше. Если еще несколько лет назад появление подобных записей могло поднять волну народного гнева и даже убрать политика с арены, они живо обсуждались и становились предметом споров, то теперь обывателю все это стало менее интересно. Каждый остается при своем мнении, и менять его не намерен.

Фигуранты расследований также продолжают вести себя по прежнему, отделываясь дежурными замечаниями о "фальсификациях": на данный момент никакой правовой силы публикация подобных записей не имеет. Но если принять на веру тот факт, что записи подлинные, то выходит, что по звонку лидеров самопровозглашенных республик отменялись те или иные военные операции, решались вопросы о том, когда выгодней освобождать незаконно удерживаемых лиц, а сотрудники СБУ возили в ОРДЛО деньги за уголь…

P.S. Одна из фигуранток "пленок", представительница "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила, что ее часть разговора с Виктором Медведчуком — подлинная, беседа состоялась "когда он являлся переговорщиком со стороны Украины в рамках минского переговорного процесса и не более того".

Кобцева утверждает, что подобные телефонные разговоры — нормальная практика при обмене пленными, но отмечает, что публиковать их нужно полностью, без купюр.