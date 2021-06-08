"Пленки Медведчука": НАБУ просит СБУ передать записи разговоров для проведения расследования

По словам руководителя НАБУ, антикоррупционное ведомство даст свою оценку "пленкам Медведчука".

Национальное антикоррупционное бюро направило в СБУ обращение с просьбой передать записи возможных разговоров нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с российскими чиновниками, которые были опубликованы журналистами "Бигус.Инфо".

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Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, выступая во время брифинга на форуме Zero Corruption, передает Суспільне.

В частности, НАБУ просит СБУ передать "пленки Медведчука", опубликованные журналистским проектом "Bihus.Info", для проведения своего расследования.

Речь идет о записях разговоров, которые журналист Денис Бигус опубликовал в рамках своего проекта "Bihus.Info", и на которых, вероятно, парламентарий "ОПЗЖ" Виктор Медведчук в период с 2014 по 2017 год обсуждал легитимизацию пророссийских сепаратистов и переговорах с пятым президентом Петром Порошенко, а также переход части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" из государственной собственности к председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь".

"По нашей информации, это было в рамках законных процедур по решению суда. Мы обратились в СБУ с просьбой передать записи для проведения расследования. Мы дадим соответствующую оценку", — заявил Артем Сытник во время брифинга.

По словам директора НАБУ, по делу о нефтепроводе уже есть подозреваемые, а 7 июня суд в Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении трубы в собственность государства.

"Детективы провели тщательное расследование. Есть подозреваемые в этом деле. Это не последние подозреваемые. Вчера Хозяйственный Суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении трубы в собственность государства", — подытожил Сытник, комментируя "пленки" Бигуса о Медведчуке.

Ранее Фокус сообщал, что суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о госизмене. Нардепа от "ОПЗЖ" обвиняют в незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ

Также Фокус рассказывал, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко выпустила свой телевизионный проект "Паломница" после того, как телеканал ZIK был закрыт по решению СНБО.