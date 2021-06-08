"Плівки Медведчука": НАБУ просить СБУ передати записи розмов для проведення розслідування

За словами керівника НАБУ, антикорупційне відомство дасть свою оцінку "плівкам Медведчука".

Національне антикорупційне бюро надіслало в СБУ звернення з проханням передати записи можливих розмов нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука з російськими чиновниками, які були опубліковані журналістами "Бігус.Інфо".

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Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, виступаючи під час брифінгу на форумі Zero Corruption, передає Суспільне.

Зокрема, НАБУ просить СБУ передати "плівки Медведчука", опубліковані журналістським проектом "Bihus.Info", для проведення свого розслідування.

Йдеться про записи розмов, які журналіст Денис Бігус опублікував у рамках свого проекту "Bihus.Info", і на яких, імовірно, парламентарій "ОПЗЖ" Віктор Медведчук у період із 2014 по 2017 рік обговорював легітимізацію проросійських сепаратистів і переговори з п'ятим президентом Петром Порошенком, а також перехід частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" з державної власності до голови політради "Опозиційної платформи — За життя".

"За нашою інформацією, це було в рамках законних процедур за рішенням суду. Ми звернулися в СБУ з проханням передати записи для проведення розслідування. Ми дамо відповідну оцінку", — заявив Артем Ситник під час брифінгу.

За словами директора НАБУ, у справі про нафтопровід вже є підозрювані, а 7 червня суд у Житомирській області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення труби у власність держави.

"Детективи провели ретельне розслідування. Є підозрювані в цій справі. Це не останні підозрювані. Вчора Господарський Суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення труби у власність держави", — підсумував Ситник, коментуючи "плівки" Бігуса про Медведчука.

Раніше Фокус повідомляв, що суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт у справі про держзраду. Нардепа від "ОПЗЖ" звинувачують в незаконному видобутку газу в окупованому Криму, передаванні Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ

Також Фокус розповідав, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко випустила свій телевізійний проект "Паломниця" після того, як телеканал ZIK був закритий за рішенням РНБО.