Медведчук лоббировал закупку угля с ОРДЛО, СБУ возила боевикам наличные, - Bihus.Info (видео)

Журналисты считают, что нардеп от ОПЗЖ продвигал идею закупки угля у сепаратистов из-за того, что сам зарабатывал на этом через фирму-посредника.

Журналисты проекта Bihus.info опубликовали сюжет с третьей порцией записей телефонных разговоров человека с голосом, похожим на нынешнего лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, в котором утверждается, что нардеп в 2014-2015 годах якобы вел переговоры с Россией и боевиками т.н. "ДНР" и "ЛНР" о закупке Украиной угля с временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что в 2014 году из-за начала вооруженного конфликта на Донбассе на украинских теплоэлектростанциях возник дефицит угля, что привело к частым веерным отключениям в разных городах.

Во второй половине 2014 года правительство Украины начало приобретать уголь из ЮАР, однако касательно него поступало множество жалоб из-за якобы низкого качества. После этого Медведчук якобы занялся лоббированием вопроса закупки угля из ОРДЛО.

На опубликованных журналистами записях человек с голосом, похожим на Медведчука, общался с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым, министром энергетики РФ Александром Новаком, тогдашним главой правительства РФ Дмитрием Козаком и представителями боевиков Владимиром Коновым и Александром Захарченко.

Им нардеп от ОПЗЖ якобы рассказывал, что регулярно вел переговоры с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Также человек, которого журналисты называют Медведчуком, рекомендовал собеседникам еще сильнее шантажировать Киев полной остановкой поставок угля из России, если тот не согласится на закупку с ОРДЛО.

После длительных переговоров в Киеве якобы решились покупать уголь у боевиков и даже выплатили им аванс в размере 10 миллионов гривен. По информации журналистов, часть денег представителям "ДНР" и "ЛНР" отправили наличными, которые к границе с оккупированной территорией якобы сопровождали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Валентин Наливайченко, который на тот момент руководил СБУ, опроверг журналистам эту информацию.

После получения аванса боевики медлили с отправкой обещанного угля Киеву, после чего Медведчуку якобы пришлось звонить в РФ, чтобы те "повлияли" на подконтрольных их сепаратистов. Вскоре поставки наладились и Украина начала стабильно торговать с "ДНР"/"ЛНР" углем.

В Bihus.info утверждают, что Медведчук лоббировал эту схему из-за того, что сам получал прибыль через компанию, выступавшую посредником в этой цепочке.

Сам Медведчук отказался отвечать на вопросы журналистов во время съемок сюжета.

[ + – ] Окуповане вугілля за наші гроші: Прослушка Медведчука 3 / Bihus.info

Пресс-служба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в комментарии изданию УП заявила, что сведения, обнародованные в сюжете, не соответствуют действительности и назвала их "фейком зеленой власти". В политсиле отметили, что официальный Киев в 2014 году начал закупать уголь с Донбасса из-за его дефицита в остальной части страны. Однако, по словам представителей партии Порошенко, происходило это лишь через предприятия, находившиеся в правовом поле Украины.

Напомним, в предыдущей части серии "прослушка Медведчука" журналисты Bihus.Info рассказывали, что нардеп от ОПЗЖ благодаря договоренностям с Порошенко и Россией якобы получил контроль над находящимся на территории Украины нефтепродуктопроводом "Самара".

В первой части этой серии в Bihus.Info заявили, что проанализировали часть телефонных разговоров народного депутата Виктора Медведчука за несколько лет и обнаружили, что тот регулярно общался с Порошенко и представителями России с подконтрольными им "ЛНР"/"ДНР", помогая им "решать различными вопросы".