Медведчук лобіював закупівлю вугілля з ОРДЛО, СБУ возила бойовикам готівку, — Bihus.Info (відео)

Журналісти вважають, що нардеп від ОПЗЖ просував ідею закупівлі вугілля у сепаратистів через те, що сам заробляв на цьому через фірму-посередника.

Журналісти проекту Bihus.info опублікували сюжет із третьою порцією записів телефонних розмов людини з голосом, схожим на нинішнього лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, в якому стверджується, що нардеп у 2014-2015 роках нібито вів переговори з Росією і бойовиками т. зв. "ДНР" і "ЛНР" про закупівлю Україною вугілля з тимчасово окупованих територій.

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Зазначається, що в 2014 році через початок збройного конфлікту на Донбасі на українських теплоелектростанціях виник дефіцит вугілля, що призвело до частих віялових відключень у різних містах України.

У другій половині 2014 року уряд України почав купувати вугілля з ПАР, однак щодо нього надходило безліч скарг через нібито низьку якість. Після цього Медведчук нібито зайнявся лобіюванням питання закупівлі вугілля з ОРДЛО.

На опублікованих журналістами записах людина з голосом, схожим на Медведчука, спілкувалася з помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим, міністром енергетики РФ Олександром Новаком, тодішнім главою уряду РФ Дмитром Козаком і представниками бойовиків Володимиром Коновим та Олександром Захарченком.

Їм нардеп від ОПЗЖ нібито розповідав, що регулярно вів переговори з тодішнім президентом України Петром Порошенком. Також людина, яку журналісти називають Медведчуком, рекомендувала співрозмовникам ще сильніше шантажувати Київ повною зупинкою поставок вугілля з Росії, якщо той не погодиться на закупівлю з ОРДЛО.

Після тривалих переговорів у Києві нібито наважилися купувати вугілля у бойовиків і навіть виплатили їм аванс у розмірі 10 мільйонів гривень. За інформацією журналістів, частину грошей представникам "ДНР" і "ЛНР" відправили готівкою, які до кордону з окупованою територією нібито супроводжували співробітники Служби безпеки України (СБУ).

Валентин Наливайченко, який на той момент керував СБУ, спростував журналістам цю інформацію.

Після отримання авансу бойовики зволікали з відправкою обіцяного вугілля Києву, після чого Медведчуку нібито довелося дзвонити в РФ, щоб ті "вплинули" на підконтрольних їх сепаратистів. Незабаром поставки налагодилися й Україна почала стабільно торгувати з "ДНР"/"ЛНР" вугіллям.

У Bihus.info стверджують, що Медведчук лобіював цю схему через те, що сам отримував прибуток через компанію, яка була посередником у цьому ланцюжку.

Власне Медведчук відмовився відповідати на запитання журналістів під час зйомок сюжету.

[ + – ] Окуповане вугілля за наші гроші: Прослушка Медведчука 3/Bihus.info

Пресслужба партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" в коментарі виданню УП заявила, що відомості, оприлюднені в сюжеті, не відповідають дійсності й назвала їх "фейком зеленої влади". У політсилі зазначили, що офіційний Київ у 2014 році почав закуповувати вугілля з Донбасу через його дефіцит в іншій частині країни. Однак, за словами представників партії Порошенка, відбувалося це лише через підприємства, що знаходилися в правовому полі України.

Нагадаємо, в попередній частині серії "прослушка Медведчука" журналісти Bihus.Info розповідали, що нардеп від ОПЗЖ завдяки домовленостям із Порошенком і Росією нібито отримав контроль над нафтопродуктопроводом "Самара", який знаходиться на території України.

У першій частині цієї серії в Bihus.Info заявили, що проаналізували частину телефонних розмов народного депутата Віктора Медведчука за кілька років і зʼясували, що той регулярно спілкувався з Порошенком і представниками Росії з підконтрольними їм "ЛНР"/"ДНР", допомагаючи їм "вирішувати різні питання".