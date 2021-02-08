Жена Медведчука установила на свой BMW номера "ПАЛОМНИЦА", анонсировав религиозный телепроект (видео)

Свой авторский фильм Оксана Марченко планировала показать на закрытом решением СНБО телеканале ZIK.

Жена народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко анонсировала свой новый телевизионный проект "Паломница", который должен был выходить на закрытом решением СНБО телеканале ZIK.

Об этом она рассказала в Instagram, опубликовала тизер, где едет на BMW с номерами "ПАЛОМНИЦА".

По ее словам, на паломничество ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий.

"Дорогие друзья, я хочу анонсировать выход моего нового проекта "Паломница", снятого в жанре авторского кино. На это паломничество меня благословил Блаженнейший Онуфрий", – написала Марченко.

На кадрах ролика Марченко на автомобиле подъезжает к церкви и заходит внутрь, чтобы поставить свечку.

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По ее словам, программа была снята в жанре авторского кино о любви к ближнему и Богу.

"Эти фильмы о главном – о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что к Нему никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное – получить ответы", – написала Марченко в Facebook.

Марченко также сообщила, что ищет новую платформу, на которой покажет свой проект, при этом даты его выхода не называет.

"Эти фильмы должны были выходить на телеканале ZIK, но этот канал был незаконно закрыт. Поэтому вскоре я непременно сообщу площадку, где вы сможете их посмотреть", – заявила она.

[ + – ] Оксана Марченко

Отметим, как известно из декларации Медведчука, его супруга Оксана Марченко владеет домом и земельным участком площадью более пяти тысяч квадратных метров в селе Оползневое под Ялтой.