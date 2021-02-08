Дружина Медведчука встановила на свій BMW номера "Прочанка", анонсувавши релігійний телепроект (відео)

Свій авторський фільм Оксана Марченко планувала показати на закритому рішенням РНБОУ телеканалі ZIK.

Дружина народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксана Марченко анонсувала свій новий телевізійний проект "Прочанка", який повинен був виходити на закритому рішенням РНБОУ телеканалі ZIK.

Про це вона розповіла в Instagram, опублікувала тизер, де їде на BMW з номерами "Прочанка".

За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

"Дорогі друзі, я хочу анонсувати вихід мого нового проекту "Прочанка", знятого в жанрі авторського кіно. На це паломництво мене благословив Блаженніший Онуфрій", — написала Марченко.

На кадрах ролика Марченко на автомобілі під'їжджає до церкви та заходить всередину, щоб поставити свічку.

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За її словами, програма була знята в жанрі авторського кіно про любов до ближнього та Бога.

"Ці фільми про головне — про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас і про те, що до Нього ніколи не пізно прийти та поставити свої запитання, і головне — отримати відповіді", — написала Марченко у Facebook.

Марченко також повідомила, що шукає нову платформу, на якій покаже свій проект, водночас дати його виходу не називає.

"Ці фільми повинні були виходити на телеканалі ZIK, але цей канал був незаконно закритий. Тому незабаром я неодмінно повідомлю майданчик, де ви зможете їх побачити", — заявила вона.

[ + – ] Оксана Марченко

Зазначимо, як відомо з декларації Медведчука, його дружина Оксана Марченко володіє будинком і земельною ділянкою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів у селі Оползневе під Ялтою.