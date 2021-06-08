Дна нет. Что рассказали нам "пленки Бигуса" об украинских политиках

По поводу четвертой части пленок Дениса Бигуса.

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Понятно, что где-то должно быть дно. Какой-то предел лживости и подлости. Что-то, что делать нельзя. Вот, просто нельзя. Ни при каких обстоятельствах.

Потому что, если ты так делаешь, то перестаешь быть человеком. Ты остаешься двуногим существом без перьев, но не более того. Ведь человек — это не только физиология, это еще и носитель некой морали.

Неважно какой — христианской, мусульманской, иудейской, буддистской, даосской или языческой. Ключевое слово — мораль. Набор неких жизненных постулатов, превращающих зверя в человеческое существо — без него никак.

Я давно уже взрослый и знаю, что люди в большинстве своем лгут, используют друг друга, наживаются на несчастьях и пороках, насилуют и убивают. Что миром правят алчность, похоть, властолюбие, равнодушие и жестокость, а добро с этим пытается бороться — в меньшинстве и с относительным успехом.

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Возможно, порядочных и добрых людей количественно больше, но зло всегда сильнее, потому что оно не признает правил и границ.

Четвертая часть расследования Бигуса именно об этом.

О безграничной силе зла и алчности, о подлости, лживости и властолюбии, о том, что можно использовать все — человеческое страдание, смерть, надежду, веру — для обогащения и доминирования.

О том, что дна нет.

И еще одно. Мне всегда много говорило то, как человек смеется. Красивый женский смех добавляет женщине прилекательности. Красивый мужской добавляет расположения к его обладателю.

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Вчера меня передергивало от омерзения, каждый раз, когда Медведчук ухал в трубку, как уэлсовские кровопийцы-марсиане. Гиена смеется приятнее, чем он.

Впрочем, от улыбки и ласкового прищура Петра Алексеевича, стоящего рядом с Рахманом, под конец тошнило не меньше.

Но многие знания — многие печали. И те, кто умножает познания свои — умножает скорбь свою.

Не знать нельзя. Без этих знаний ты — марионетка. Электорат. В смысле, протоплазма, по меткому определению страдающей за судьбы Украины Юлии Владимировны.

Знать — противно. До тошноты. До спазма в желудке. До боли в сердце. До горечи во рту.

Мерзко осознавать, что нами пользуются, что нам скармливают ложь, что нам хихикают в спину те, кто нами правят — тайно или явно. Даже, когда ты в этом не участвуешь, ты в этом участвуешь. Даже, когда ты гордо отворачиваешься, то тебя имеют сзади с тем же успехом.

Те, кто не придерживаются правил морали, не мучаются угрызениями совести, видят цель и не видят препятствий, всегда побеждают рефлексирующих, доверчивых и наивных.

Ужасно осозновать, что мы в своих лучших порывах были просто кормом для них, пищевой базой для алчности и тщеславия тех, кто выдрался наверх.

Но это лучше, чем не знать.

Спасибо тебе и твоим ребятам, Денис.

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Публикуется с согласия автора.